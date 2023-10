escuchar

Suele pasar en Hollywood. Al tiempo que una carrera profesional despega por todo lo alto, la vida personal se resiente. Este parece ser el caso de Jeremy Allen White, el chico de moda, quien en los últimos tiempos encandiló a la industria y al público por su papel como el atormentado, solitario y perfeccionista chef Carmy Berzatto en la popular serie The Bear (dos temporadas disponibles en Star+), que ya le dio su primer Globo de Oro en enero, su primera nominación a los Emmy como actor principal en una comedia y el reconocimiento de los críticos y el de sus pares, que le entregaron el galardón del sindicato (SAG) al mejor intérprete de comedia.

White al recibir la estatuilla como mejor actor de comedia por The Bear en los SAG, los premios que entrega el sindicato de actores KEVIN WINTER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Cuando se quedó con el Globo de Oro, en el escenario White le dedicó el premio a la también actriz Addison Timlin, con quien salía desde 2013 y con quien se casó en 2019: “Te quiero hasta lo más profundo de mis huesos, gracias por todo lo que hacés y por todo lo que has hecho”. Ella, por su parte, le dedicó unas emotivas palabras en su cuenta de Instagram: “Cuando teníamos 14 años te vi actuar por primera vez en una clase de teatro y no pude apartar mis ojos de ti”, comenzaba relatando Timlin sobre su por entonces marido, a quien conoció siendo ambos adolescentes. “Cuando vi el piloto de The Bear lloré con emoción. Creo que en algún punto debí saber cuánto estaba a punto de cambiar nuestra vida, pero sobre todo sabía que el mundo estaba a punto de descubrir lo que yo sabía desde el principio. Qué privilegio haberlo sabido primero. Me encanta esta foto porque tienes 14 y 31 años al mismo tiempo”, añadía la actriz. Tan solo unos meses después, en mayo, Timlin presentó una solicitud de divorcio (aunque aún mantiene White como segundo apellido en su perfil en la red social).

La pareja fue más que discreta y ningún detalle sobre los motivos de su separación salieron a la luz. De hecho, aquella ruptura parecía no ser definitiva, según apuntaban algunos medios en ese momento: ambos se dejaban ver en actitud cariñosa y en compañía de sus dos hijas, Ezer Billie, de cuatro años y Dolores Wild, de dos. “Están separados, pero se llevan bien”, dijo una fuente cercana a la pareja a la revista People: “Aman a sus hijas y pasan tiempo juntos. Cuando ella solicitó el divorcio, él se enojó, pero las cosas se han calmado un poco”. Esa misma fuente también declaraba que la situación estaba siendo dura para Timlin, que pasaba mucho tiempo sola a cargo de las niñas debido a los numerosos proyectos profesionales que Allen White tenía sobre la mesa. Además de The Bear, el actor filmó en el último año Ámame hasta con las uñas, la comedia romántica celebrada en los festivales de Toronto y San Sebastián, que se verá desde el 3 de noviembre en Apple TV+ y The Iron Claw, el film con aspiraciones de Oscar en el que comparte cartel con Zac Efron.

La actriz confirmó su situación al escribir en su cuenta de Instagram -en la que acumula 327.000 seguidores- un mensaje en el que se definía como “madre soltera” y por el que le llovieron infinidad de críticas. Timlin dijo que estaba “exhausta” y que se sentía “muy sola”, especialmente, añadía, “cuando algo mágico sucede y no tienes a nadie a tu lado con quien compartirlo”. Esa supuesta reconciliación entre ambos quedó olvidada cuando White fue fotografiado besando a la modelo Ashley Moore en Los Ángeles.

Jeremy Allen White junto a Ayo Edebiri en la segunda temporada de The Bear Chuck Hodes - STAR+

Ahora la expareja está decidiendo los términos de su separación y la custodia de sus hijas. Precisamente, en unos documentos obtenidos por People, se reveló que el actor está atravesando problemas relacionados con el alcohol. Según estos documentos, White y Timlin acordaron la custodia compartida de las niñas, siempre y cuando él cumpla con el uso de un dispositivo Soberlink como un modo de asegurar que, cada vez que está con ellas, se encuentra sobrio. El dispositivo es un sistema de control de alcoholemia, que funciona mediante reconocimiento facial y envía automáticamente los resultados, a tiempo real, a las personas designadas. El protagonista de The Bear debe realizar la prueba dos veces al día, los lunes, miércoles y viernes, cuando tiene la custodia de las niñas. Los sábados que le toque estar con ellas deberá realizarse la prueba en tres ocasiones y, los domingos, una sola vez. En los documentos, también se obliga a White a asistir a terapia una vez por semana y, al menos, a dos reuniones de Alcohólicos Anónimos semanales. Si no cumpliera con estos requisitos, perdería la custodia compartida. Paradójicamente, los problemas con el alcohol y la asistencia a las reuniones de AA forman parte esencial de su personaje en la serie que lo hizo famoso en todo el mundo.

White y Timlin se conocieron en 2006. En 2008 participaron en el drama psicológico Afterschool, película dirigida por Antonio Campos y protagonizada por Ezra Miller. Timlin confirmó estar en una relación en una entrevista con Harper’s Bazaar, en 2013: “Tengo una relación que no revelaré. Tenemos una buena base, porque fuimos amigos durante mucho tiempo y luego dimos un giro hacia el romance”. En 2018 nació su primera hija, se comprometieron en 2019 y ese mismo año se casaron en una ceremonia íntima y nada pomposa que compartieron en las redes sociales. En 2020 nació su segunda hija y este año, después de algo más de tres de matrimonio, acordaron el divorcio.