Doctor Strange: revelan de qué trabajaba Rachel McAdams antes de ser famosa

Rachel McAdams es una talentosa actriz de Hollywood, cuya última película, Doctor Strange en el Multiverso de la locura, hizo que la atención se volcara nuevamente sobre ella. En el film del Universo Cinematográfico de Marvel da vida a Christine Palmer, una cirujana de emergencias que era colega y pareja de Stephen Strange, tal como lo hizo en la primera entrega de la ficción, en 2016. Sin embargo, este no fue el único papel en el que se destacó, ya que llegó a ser nominada a un Óscar como Mejor Actriz de Reparto en 2015 por Spotlight, entre otras nominaciones y premios que recibió. Pero, no todos saben que antes de ser famosa trabajó en un McDonald’s.

Sumado a su participación en la producción de Marvel, la actriz tuvo una serie de trabajos que aumentaron su popularidad. Junto con papeles en películas de Sherlock Holmes, también estuvo en otras producciones que fueron muy vistas como Mean Girls, The Notebook, Medianoche en París y Cuestión de Tiempo, entre muchas otras. En el 2020, también había protagonizado una película de Netflix. Sin embargo, muchos desconocen que antes de volverse muy reconocida en el mundo del arte, la histrionisa trabajó en la franquicia de restaurantes de comida rápida estadounidense.

Rachel McAdams trabajó en una cadena de comida rápida antes de ser famosa Michael Tran / AFP

Para empezar, el camino al éxito de Rachel McAdams no fue nada sencillo, ya que en un inicio jamás imaginó ser actriz, sino que estaba enfocada en convertirse en la mejor en patinaje artístico para lo cual entrenó constantemente desde los cuatro años. Sin embargo, cuando tenía siete años, vio a un grupo de niños en una obra de teatro en la escuela, algo que llamó rápidamente su atención.

Tras comentárselo a sus padres, ellos la inscribieron a campamentos de verano de Disney y Shakespeare, y desde los 12 años participó en las producciones de Original Kids Theatre Company, Londres. Cuando era adolescente, dirigió producciones de teatro para niños. A la par, continuó con su participación en el patinaje hasta los 18 años, y ganó premios regionales. Pero, debido a que el dinero no le alcanzaba, a los 16 años trabajó en un McDonald’s.

Cómo fue la experiencia de Rachel McAdams en McDonald’s

Durante una entrevista con Glamour, la actriz reveló que trabajó en un McDonald’s de Canadá antes de convertirse en una estrella de Hollywood. “Durante unos buenos tres años. Mi hermana y mi hermano trabajaban allí ¡Ella era mi manager!”, manifestó.

Además, Rachel contó que se animó a trabajar en este lugar porque en ese tiempo, cuando tenía 16 años, estaba dirigiendo un teatro para niños y el dinero no le alcanzaba para pagar todas sus cuentas.

Asimismo, relató cómo fue pertenecer a la franquicia. “Era un gran lugar para trabajar, pero tenía un poco de TOC (trastorno obsesivo compulsivo) con el lavado de manos y simplemente no tenía tiempo. Dijeron: ‘Oye, el autoservicio está retrocediendo. ¡Dejá de lavarte las manos!’. Yo no era una gran empleada”, señaló. Pero ese no fue su único inconveniente; ya que, en una ocasión, la actriz rompió la máquina de jugo de naranja.