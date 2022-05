La impensada reacción de Johnny Depp al ver a los ojos a Amber Heard en el juicio

A pocos minutos de que Amber Heard declarara en el juicio que inició su exesposo Johnny Depp por daños y prejuicios, la expareja protagonizó un tenso momento en el tribunal cuando el actor y su equipo de abogados y expertos se disponían a salir de la sala luego de que la jueza Penney Azcarate autorizara un pequeño break. La situación paralizó la sala, ya que la actriz venía de relatar los detalles de una supuesta violación a manos de su ex.

Por estas horas se viven momentos de incertidumbre tanto para los fanáticos del protagonista de Piratas del caribe, como los de la actriz de Aquaman. Los famosos, si bien tienen que estar en la misma sala y a escasos metros entre uno y el otro, hasta ahora no habían intercambiado miradas, como sucedió este jueves. El momento tenso sucedió apenas la actriz bajaba de brindar su testimonio en el estrado y una mujer policía le autorizara a avanzar.

En ese instante, y mientras bajaba los escalones para retirarse, Depp y su abogado Benjamín Chew, junto al contingente de expertos que lo acompaña, se dirigían a la salida de la sala para tomar aire fresco. Él, sin darse cuenta de la situación y con un vaso térmico en mano, caminaba desentendido en compañía de su equipo. Al percatarse de esta situación, Amber le dirigió una palabra a la policía que la apoyaba en ese momento y retrocedió dos pasos.

Por un segundo, la expareja intercambió miradas Captura de TV

Finalmente, y después de varias semanas de alegato en un Tribunal de Virginia, Estados Unidos, la expareja estuvo cara a cara y a escasos metros uno del otro. La seguridad, al ver la reacción de la actriz, le pidió a Depp que detuviera su marcha y que abriera paso para que ella pudiese volver a su lugar. Después de este momento, el actor volteó la espalda y reaccionó con sorpresa mientras se encogía los hombros y esbozaba una leva sonrisa en señal de haber cometido una “travesura”.

Uno de sus abogados, entonces, abrió paso y Amber pudo volver a su lugar. Segundos después, y según se puede ver en un video del momento, el policía que se encargaba de su seguridad los autorizó a avanzar hacia la salida.

El tenso momento en el que Amber Heard intercambió mirada con Johnny Depp

La escena que se hizo viral en las redes sociales se dio a escasos minutos de que Heard relatara un supuesto abuso sexual que sufrió a manos del actor de Charlie y la fábrica de chocolates, en marzo de 2015, cuando él grababa Piratas del Caribe 5 en Australia.

Durante su declaración, la actriz se quebró y contó que su ex “la violó con una botella de licor y la torturaba con mensajes escritos con sangre sobre las paredes de la casa” donde vivían en ese país. En su testimonio que duró varias horas, narró los pormenores de lo que habría sido el detonante de la ruptura. “En algún momento, él estaba encima de mí, gritando ‘te odio, me arruinaste la vida’. Yo estaba en la encimera, él me tenía del cuello y estaba encima de mí. Lo miré a los ojos y ya no lo veía. No era él, era negro. No había tenido tanto miedo en mi vida. Él estaba mirándome. Yo estaba tratando de comunicarme con él, de decirle de alguna manera que era yo, estaba intentando comunicarme con Johnny”, relató entre sollozos.

El momento en el que Depp se da vuelta y sonríe por la situación que se desató en el lugar Captura de TV

En esa misma línea, continuó: “Mi espalda estaba en la encimera. Pensé que me estaba golpeando. Sentí una presión en mi hueso púbico y pude sentir su brazo moviéndose. Parecía que me estaba golpeando y podía sentir esa presión. Recuerdo haber visto todas las botellas rotas, vidrios rotos y no querer moverme porque no sabía si estaba rota. No sabía si la botella que tenía dentro de mí estaba rota. No podía sentirlo, no sentía dolor, nada”.