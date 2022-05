Doctor Who confirmó a Ncuti Gatwa, el actor que interpreta a Eric en Sex Education, como su nuevo protagonista

En las últimas horas, se conoció que Ncuti Gatwa es el nuevo elegido para protagonizar Doctor Who, la icónica serie de ciencia ficción británica. La noticia fue comunicada a través de las cuentas oficiales del programa y luego replicada y celebrada por el propio actor. Se desconoce si esto afectará a su participación en Sex Education, donde interpreta a Eric Effiong.

La serie comenzó originalmente en 1963 y a lo largo de los años logró convertirse en un ícono de la cultura popular británica y alcanzar muchos otros mercados. Después de su cese en 1989, en 2005 comenzó una nueva producción descripta como la versión moderna de Doctor Who y se mantiene activa de forma ininterrumpida desde entonces.

En ese contexto, se confirmó que Gatwa se hará cargo del personaje en la nueva tanda de capítulos. “¡El futuro está acá! Ncuti Gatwa es el Doctor”, escribió la cuenta del programa en Twitter. Además, compartieron una entrevista en la que el actor comentó sus sensaciones.

Doctor Who anunció a Ncuti Gatwa como su nuevo protagonista Captura

“No hay palabras para explicar cómo me siento. Una mezcla de profundamente honrado, más que emocionado y por supuesto un poco asustado”, afirmó Ncuti en diálogo con el sitio oficial de Doctor Who. En esa misma línea, destacó la importancia del programa: “Este papel y este show significa tanto para muchos alrededor del mundo, yo incluido, y cada uno de mis talentosos predecesores manejó con el mayor cuidado ese privilegio y responsabilidad”.

Por otra parte, elogió el trabajo de Russell T Davies, showrunner de la serie, a quien definió como “casi tan icónico como el Doctor” y opinó que la posibilidad de trabajar con él es “un sueño hecho realidad”. Por último, destacó la bienvenida que recibió por parte del elenco.

Luego, plasmó esa misma alegría en una historia de Instagram, todavía impactado por la cantidad de mensajes que recibió. “Wow. Ayer fue emocional. Gracias a todos por el amor. Significa el universo entero”, escribió el actor.

Ncuti Gatwa celebró su incorporación a Doctor Who y agradeció los mensajes de apoyo de sus seguidores Instagram: @ncutigatwa

A pesar de que tiene 29 años, Ncuti Gatwa no lleva tanto tiempo activo. Nacido y criado en Escocia y con raíces ruandesas, el derrotero del actor comenzó con breves apariciones para capítulos específicos de Bob Servanth y Stonemouth en 2014 y 2015. El gran salto lo dio en Sex Education, donde se puso en la piel de Eric Effiong, el mejor amigo de Otis Milburn. A partir de allí, consiguió mucha popularidad y gracias a la exposición de sus habilidades artísticas consiguió esta nueva oportunidad.

Qué pasará con su participación en Sex Education

Al conocerse la novedad de Doctor Who, aparecieron algunas dudas sobre la continuidad de Eric (Gatwa) en la serie de Netflix. Ya con la cuarta temporada confirmada, pero aún sin fecha de estreno, por ahora todo es especulación.

Lo único que trascendió desde el final de la tercera entrega de capítulos es una historia en Instagram de Gillian Anderson, actriz que interpreta a Jean Milburn, donde dio a entender que volvería a compartir elenco con Asa Butterfield, Patricia Allison, Mikael Persbrandt y Alistair Petrie, que encarnan los papeles de Otis, Ola, Jakob y Michael Groff, respectivamente. Pero en su posteo no incluyó a Ncuti Gatwa.

A las dudas sobre el futuro del escocés, se suma el antecedente de Nicole Ashley, a cargo del personaje de Olivia Hanan, que dejó su papel en la serie para enfocarse en su labor en Los Bridgerton.