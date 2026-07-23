Dónde ver Back to Black, la biopic de Amy Winehouse para recordarla a 15 años de su muerte

El 23 de julio de 2011, la música perdía a una de las voces más inigualables. En la tarde de aquel día, Amy Winehouse fue hallada inconsciente por su guardaespaldas sobre su cama junto a tres botellas de vodka vacías; aquella intoxicación etílica provocó su muerte. Y, aunque la partida de la artista británica de 27 años dejó a los fanáticos sumergidos en un profundo dolor, su legado sigue más vivo que nunca.

Amy winehouse murió el 23 de julio a los 27 años phil Griffin

Reconocida por ser la intérprete de éxitos como “Rehab”, “You Know I’m No Good” y “Back To Black”, Amy tenía una voz grave, rota y poderosa. La ganadora de cinco premios Grammy (seis, contando el título póstumo) atrapó al mundo entero con sus letras: cantaba sobre amor, adicciones y culpa, sin filtros. Y hasta sin saberlo, se convirtió en un emblema para artistas pop, como Adele, Billie Eilish, Lana Del Rey y Olivia Rodrigo, quienes en varias oportunidades expresaron su admiración y la enseñanza que les dejó: cantar sin prejuicios, desde un lugar vulnerable y real.

En medio de un nuevo aniversario, te traemos la biopic disponible en Prime Video para que puedas recordarla.

Back to Black, la biopic de Amy Winehouse

Dirigida por la cineasta británica Sam Taylor-Johnson, conocida por Mi nombre es John Lennon (2009) y Cincuenta sombras de Grey (2015), entre otros, la película retrata en poco más de dos horas la compleja vida de Amy Winehouse —interpretada por la actriz británica Marisa Abela— desde sus inicios en los bares de jazz de Camden hasta su consolidación como una estrella global. A través de una mirada íntima narrada desde la perspectiva de la propia artista, el relato profundiza en el meteórico éxito de su carrera, su tormentosa e intensa historia de amor con Blake Fielder —el gran catalizador emocional que dio origen a las letras desgarradoras de su icónico álbum Back to Black— y la constante presión de la prensa sensacionalista que acompañó su batalla personal contra las adicciones.

Marisa Abela se puso en la piel de Amy Winehouse (Foto: Captura Video)

“La vida personal y profesional de la cantante y compositora Amy Winehouse, que comenzó como cantante de jazz para convertirse en una superestrella mundial de la música ganadora de varios premios Grammy. Su vida se truncó en 2011, a los 27 años, debido al consumo y abuso de alcohol y drogas”, dice la sinopsis oficial del drama musical.

La biopic de Amy Winehouse se estrenó en 2024 (Foto: Captura de video)

“Marisa Abela es una digna Amy Winehouse (...) La estrella de Industry se mete en la piel de Amy de forma impresionante”; “Si esta reseña tiene una calificación de ‘Buena’ es, básicamente, porque Sam Taylor-Johnson es una narradora prolija y eficaz, pero sobre todo porque Marisa Abela construye una caracterización magnética” y ”Con todos sus desniveles, Back to Black funciona como un sincero y sensible acercamiento a la vida de Amy Winehouse, entendida sobre todo en términos poéticos y musicales", son algunas de las críticas que recibió y que se pueden leer en el sitio web español FilmAffinity.

Algunas de las críticas que recibió en el sitio web FilmAffinity (Foto: Captura)

Con sus aciertos y controversias, Back to Black se presenta como una excusa perfecta para reencontrarse con la historia de una artista inolvidable. A más de una década de su partida, darle play a esta historia es, en definitiva, volver a conectar con el alma, la fragilidad y la voz irrepetible de Amy Winehouse.