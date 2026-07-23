Revés para Rosalía por su comentario anti-Argentina: suspendieron un homenaje en Córdoba
El show orquestal previsto en el Museo Metropolitano fue dado de baja, en medio de las duras críticas recibidas por la publicación de la artista sobre la selección
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El escándalo que se desató tras el like que dio Rosalía a una publicación de Mia Khalifa, la cual aludía a que Argentina era “La Perla” -canción en la que la cantante utiliza de manera irónica para describir a una persona problemática, manipuladora y emocionalmente destructiva- sigue dando de qué hablar. Pese al pedido de disculpas de la artista española, algunos fanáticos siguen enojados y, en Córdoba, cancelaron el tributo que iban a hacerle este miércoles.
La noticia fue confirmada este miércoles desde la cuenta oficial del Museo Metropolitano de Arte Urbano, lugar en el que iba a llevarse a cabo el evento. Bajo el anuncio “Aviso importante”, escribieron: “Por razones ajenas a la organización del museo y en resguardo de los artistas, el evento Rosalía en Concierto - Ensamble Sinfónico (programado para el 23 de julio) ha sido cancelado”.
Y completaron: “Lamentamos los inconvenientes que esto pueda ocasionar y agradecemos enormemente su comprensión e interés en las actividades culturales de la ciudad. ¡Nos reencontramos muy pronto con otra propuesta! @cultura.municba”.
Por su parte, Impacto Producciones, la productora encargada del show, también se expresó al respecto: “En las últimas horas, hemos recibido numerosos mensajes de odio y enojo en relación a nuestro tributo ‘Rosalía en Concierto’. Deseamos aclarar que Impacto Producciones es una productora artística independiente y no representa ni habla en nombre de Rosalía; no administramos sus redes sociales ni participamos de sus decisiones. Nuestro objetivo siempre fue crear espectáculos que celebren la música y el arte. También somos argentinos. Somos parte de un pueblo en donde el fútbol no es solo un deporte, es parte de nuestra identidad, de nuestra historia y de nuestra cultura. Por eso entendemos el enojo, la tristeza y la decepción”.
Y completaron: “Agradecemos profundamente a quienes nos escribieron con respeto para expresar su opinión y a quienes continúan acompañando nuestro trabajo. Esperamos que este espacio siga siendo un lugar donde la música, el arte y el respeto puedan convivir, incluso cuando existan diferentes opiniones”.
La letra completa de “La Perla”
Hola, ladrón de paz
campo de minas
para mi sensibilidad
Playboy
un campeón
gasta el dinero que tiene
y también el que no
Él es tan encantador
estrella de la sinrazón
un espejismo
medalla olímpica de oro al más cabrón
tienes el podio
de la gran desilusión
La decepción local
rompecorazones nacional
un terrorista emocional
el mayor desastre mundial
Es una perla
nadie se fía
es una perla
una de mucho cuidado
El rey de la 13 14
no sabe lo que es cotizar
él es el centro del mundo
y ya después ¿lo demás qué más dará?
Por fin vas a terapia
vas al psicólogo y también psiquiatra
pero de qué te sirve
si siempre mientes más que hablas
te harán un monumento
a la deshonestidad
No me das pena
quien queda contigo se drena
siempre se autoinvita
si puede vive en casa ajena
Red flag andante
tremendo desastre
dirá que no fue él
que fue su doppelgänger
Bueno es que claro
no referirse a él como icono
sería para él una narrativa reduccionista ¿me entiendes?
Nunca le prestes na’
no lo devolverá
Ser bala perdida
Es su especialidad
La lealtad
y la fidelidad
es un idioma
que nunca entenderá
Su masterpiece
su colección de bras
si le pides ayuda
desaparecerá
La decepción local
rompecorazones nacional
un terrorista emocional
el mayor desastre mundial
Es una perla
nadie se fía
es una perla
una de mucho cuidao