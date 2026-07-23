Revés para Rosalía por su comentario anti-Argentina: suspendieron un homenaje en Córdoba

El escándalo que se desató tras el like que dio Rosalía a una publicación de Mia Khalifa, la cual aludía a que Argentina era “La Perla” -canción en la que la cantante utiliza de manera irónica para describir a una persona problemática, manipuladora y emocionalmente destructiva- sigue dando de qué hablar. Pese al pedido de disculpas de la artista española, algunos fanáticos siguen enojados y, en Córdoba, cancelaron el tributo que iban a hacerle este miércoles.

El gesto de Rosalía generó una ola de comentarios en redes sociales (Captura: TikTok @rosalia)

La noticia fue confirmada este miércoles desde la cuenta oficial del Museo Metropolitano de Arte Urbano, lugar en el que iba a llevarse a cabo el evento. Bajo el anuncio “Aviso importante”, escribieron: “Por razones ajenas a la organización del museo y en resguardo de los artistas, el evento Rosalía en Concierto - Ensamble Sinfónico (programado para el 23 de julio) ha sido cancelado”.

El posteo con el pedido de disculpas de Rosalía

Y completaron: “Lamentamos los inconvenientes que esto pueda ocasionar y agradecemos enormemente su comprensión e interés en las actividades culturales de la ciudad. ¡Nos reencontramos muy pronto con otra propuesta! @cultura.municba”.

Suspendieron el tributo a Rosalía en Córdoba (Foto: Captura Instagram/@museomau)

Por su parte, Impacto Producciones, la productora encargada del show, también se expresó al respecto: “En las últimas horas, hemos recibido numerosos mensajes de odio y enojo en relación a nuestro tributo ‘Rosalía en Concierto’. Deseamos aclarar que Impacto Producciones es una productora artística independiente y no representa ni habla en nombre de Rosalía; no administramos sus redes sociales ni participamos de sus decisiones. Nuestro objetivo siempre fue crear espectáculos que celebren la música y el arte. También somos argentinos. Somos parte de un pueblo en donde el fútbol no es solo un deporte, es parte de nuestra identidad, de nuestra historia y de nuestra cultura. Por eso entendemos el enojo, la tristeza y la decepción”.

El comunicado que publicaron desde la productora del show tributo de Rosalía

Y completaron: “Agradecemos profundamente a quienes nos escribieron con respeto para expresar su opinión y a quienes continúan acompañando nuestro trabajo. Esperamos que este espacio siga siendo un lugar donde la música, el arte y el respeto puedan convivir, incluso cuando existan diferentes opiniones”.

La letra completa de “La Perla”

Hola, ladrón de paz

campo de minas

para mi sensibilidad

Playboy

un campeón

gasta el dinero que tiene

y también el que no

Él es tan encantador

estrella de la sinrazón

un espejismo

medalla olímpica de oro al más cabrón

tienes el podio

de la gran desilusión

La decepción local

rompecorazones nacional

un terrorista emocional

el mayor desastre mundial

Es una perla

nadie se fía

es una perla

una de mucho cuidado

El rey de la 13 14

no sabe lo que es cotizar

él es el centro del mundo

y ya después ¿lo demás qué más dará?

Por fin vas a terapia

vas al psicólogo y también psiquiatra

pero de qué te sirve

si siempre mientes más que hablas

te harán un monumento

a la deshonestidad

No me das pena

quien queda contigo se drena

siempre se autoinvita

si puede vive en casa ajena

Red flag andante

tremendo desastre

dirá que no fue él

que fue su doppelgänger

Bueno es que claro

no referirse a él como icono

sería para él una narrativa reduccionista ¿me entiendes?

Nunca le prestes na’

no lo devolverá

Ser bala perdida

Es su especialidad

La lealtad

y la fidelidad

es un idioma

que nunca entenderá

Su masterpiece

su colección de bras

si le pides ayuda

desaparecerá

La decepción local

rompecorazones nacional

un terrorista emocional

el mayor desastre mundial

Es una perla

nadie se fía

es una perla

una de mucho cuidao