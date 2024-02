escuchar

La miniserie Griselda es uno de los contenidos más vistos de la plataforma Netflix. Debido a su trama oscura, inquietante y con diversos vaivenes que le dan un color especial, la producción dirigida por Doug Miro y Eric Newman domina actualmente la escena.

Protagonizada por la actriz colombiana Sofía Vergara, Griselda aborda una temática sensible como es el narcotráfico y los negocios oscuros que están en su periferia. Su estreno fue el 25 de enero y para quienes desean verla deberán suscribirse a Netflix, única plataforma en la que se encuentra.

La serie muestra la vida de la narcotraficante colombiana Griselda Blanco en el Miami de los años 70 y 80 Netflix

Cuántos capítulos tiene y de qué trata

Griselda cuenta con seis capítulos, los cuales tienen una duración aproximada entre 48 minutos y una hora, donde se verán en acción a los protagonistas, quienes tienen un rol asignado para montar una historia real de una mujer que inspiró a Pablo Escobar y logró, mediante contactos, establecerse en los Estados Unidos en la década del 70 y 80 como la líder del crimen organizado.

Griselda Blanco Restrepo, conocida con los alias de la Viuda Negra o la Madrina: así lucía en la vida real

Ubicada en el Top 10 de las series más vistas en el catálogo digital de la aplicación, Netflix la describió de la siguiente manera: “Griselda es una dramatización inspirada en la vida de la astuta y ambiciosa Griselda Blanco, que terminó creando uno de los carteles más poderosos de la historia. En el Miami de los años setenta y ochenta, su mezcla letal de brutalidad súbita y encanto la ayudó a transitar hábilmente entre su negocio y la vida familiar, lo que le valió el famoso sobrenombre de la Madrina”.

Dentro de un gran elenco, donde cada parte será fundamental para reconstruir una historia con mucho suspenso y dramatismo, los actores que forman parte de esta miniserie son: Sofía Vergara (como Griselda Blanco), Alberto Guerra (Darío Sepúlveda), Christian Tappan (Arturo Mesa), Martín Rodríguez (Rivi Ayala), Juliana Martínez (June Hawkins), Vanessa Ferlito (Carmen Gutiérrez) Carolina Giraldo -mejor conocida como Karol G- (Carla), Fredy Yate (‘Chucho’ Castro), Paulina Dávila (Isabel), José Zúñiga (Amílcar), Camilo Jiménez Varón (‘Rafa’ Salazar), entre otros.

Sofia Vergara protagoniza el personaje de Griselda en la serie Netflix - EMERALD_EM_101_030922_2732

Por otra parte, tras el rodaje de esta producción que tiene ciertas similitudes con Narcos, un producto que cuenta también con el sello de Netflix, las repercusiones no se hicieron esperar. Uno de los testimonios más rimbombantes fue el de un expolicía que persiguió a Griselda Blanco y remarcó que la historia no cuenta la verdadera historia de la narcotraficante.

De nombre Nelson Andreu, esta persona fue entrevistada por el medio Today y no dudó en apuntar contra la producción. “No la van a retratar como realmente era. Nunca lo hacen en las películas. Hacen lo que creen que se va a vender y lo que le va a gustar a la gente. Muy cerca de la verdad, pero no de la verdad”, contó.

Y cerró, con un tono irónico: “Ella no tenía escrúpulos. Te mataba si te debía dinero y no quería pagarte. Y si le debías dinero y no podías pagarle, te mataba también. Fue una situación en la que todos salían ganando”, cerró el ex uniformado que planteó dudas acerca del rodaje de esta serie.

