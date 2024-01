escuchar

Sol Pérez atraviesa uno de los mejores de su vida. Además de haberse casado a finales del año pasado, la panelista participa de El Debate (Telefe) donde hace un exhaustivo análisis junto a sus compañeros respecto al juego en Gran Hermano. A lo largo de esta temporada dio qué hablar gracias a sus picantes intervenciones, pero también por sus exóticos looks. Este martes por la noche, se puso una vestimenta especial en el medio del ingreso de Santiago del Moro a la casa.

La modelo está viviendo un gran momento tanto en lo laboral como en lo personal. A fines del año pasado celebró su amor con Guido Mazzoni y se casó en una soñada boda. Al mismo tiempo, se consagró como uno de los estandartes del panel encargado del análisis dentro de la casa de Gran Hermano, que cuenta con figuras como las de Gastón Trezeguet, Laura Ubfal, Ceferino Reato y Eliana Guercio.

El look de Sol Pérez este martes por la noche Instagram: @lasobrideperez

Pero un punto que la destaca a Sol Pérez es que en esta nueva temporada realizó todo tipo de cambios en su vestimenta y sorprendió con ellos: desde homenajes a íconos del cine, tendencias del pasado hasta combinación de telas y texturas.

Antes de que comience cada gala, Sol Pérez muestra el look elegido para la noche en las redes sociales. Si es un look bastante peculiar, hace un video modelando para su feed de Instagram, con todos los detalles. Este martes por la noche, la panelista sorprendió a sus más de seis millones de seguidores con un look romántico, con flores en tonos rosas y naturales, el cual deslumbró a los más fanáticos y volvió a dar qué hablar.

A lo largo de esta nueva temporada del reality más famoso del país, Sol Pérez sorprendió a todos con distintos outfits como total black, un look urbano, su estilo full denim y coquette, pero promete tener mucho más para dar.