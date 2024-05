Se viralizó un video en el que Richard Gadd de Bebé reno menciona a la Argentina en su monólogo

Escuchar

Bebé reno es la serie del momento. La combinación del humor con la crudeza del drama de este relato basado en hechos reales convirtió a esta ficción británica en un éxito mundial, liderando el ranking del contenido más visto de Netflix. Richard Gadd decidió contar su historia de vida con una narración en primera persona, que dirigió y protagonizó. Recientemente, se viralizó un video real de una de las escenas cruciales; allí menciona a la Argentina con un particular paso de comedia.

En siete capítulos, Richard Gadd le expuso al mundo sus vivencias más traumáticas atravesadas durante su joven adultez. Desde su fracaso como humorista bajo el seudónimo de Donny Dunn, hasta sus relaciones, el acoso y el abuso que sufrió. De allí surgió el nombre de la serie, siendo el apodo con el que lo llamaba Martha, la mujer que se obsesionó con él. Lo cierto es que al tratarse de hechos basados en su vida real, con exposición a los medios por su profesión de comediante, existen registros no ficcionados.

Richard Gadd es el protagonista de Bebé Reno (Foto Instagram @mrrichardgadd)

En esta línea, se viralizó en redes sociales un fragmento del canal Comedy Central en el que el británico reflexiona sobre el relato que lo popularizó en 2016. Allí, se refirió a un episodio traumático que vivió, aunque no es aquel del que se habla en Bebé reno, de los múltiples abusos que padeció por parte de un famoso guionista que le prometía llevarlo a la fama.

En el monólogo que lo llevó a la fama y le permitió tener una oportunidad en el Festival Internacional de Comedia de Melbourne, habla puntualmente sobre la masculinidad e, inesperadamente, hace mención a la Argentina, en referencia a la masculinidad frágil que sintió.

Richard Gadd contó parte de sus viviencias en Bebé reno (Foto Instagram @mrrichardgadd)

“Cometí tres errores en el camino. Error N.º 1: atarme a la idea de que ya no era un hombre, esta idea de que había sido feminizado. Es gracioso. De todas las cosas que me molestaron -y hubo muchas que lo hicieron y me parece ridículo en retrospectiva-, lo que más me molestó fue la idea de que ya no era un hombre”, se lo escucha analizar sobre sus sentimientos tras el abuso.

Su gran conclusión fue que la masculinidad para él no existe. “Si existe, es el problema con todo. Es el problema de mi lado en términos de no hablar, pero es del otro lado en términos de hacer algo como lo que me hicieron”, expresó. En esa misma línea, afirmó que es este concepto el que “crea guerras”, a diferencia de la feminidad, que no lo hace. “¿Qué mujeres iniciaron guerras o invadieron otros países?”, preguntó, e inmediatamente se contestó él mismo: “Bueno, (Margaret) Thatcher en Argentina, pero ella tenía un gran pene de hierro”.

Esta referencia la hizo con respecto al conflicto bélico entre la Argentina y Reino Unido en 1982 por la soberanía de las Islas Malvinas. Margaret Thatcher, como Primera Ministra británica de ese momento, fue quien dio la orden de responder militarmente ante la toma de Puerto Argentino, lo que dio inicio al combate.

