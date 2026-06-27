Dos reconocidos productores de TV analizan una alianza estratégica

En los últimos días, el ambiente televisivo comenzó a hacerse eco de un fuerte rumor. La posibilidad de un acercamiento estratégico entre dos productores clave de la industria: Gustavo Yankelevich -uno de los directores artísticos más influyentes de la televisión y el teatro local, y titular de RGB- y Mariano Chihade, fundador y CEO de Mandarina Contenidos.

Los históricos productores mantienen conversaciones, confirmando de este modo el trasfondo de las versiones que circulan en los pasillos de los canales. Si bien desde ambos lados optan por la cautela y evitan confirmar o desmentir un acuerdo cerrado, el diálogo es real. La gran incógnita ahora radica en el formato de esta alianza: ¿Se unirán para coproducir un nuevo proyecto a futuro o el plan de Yankelevich es sumarse directamente a la estructura de Mandarina con todo su universo de propuestas?

El timing del acercamiento no es menor. La productora de Chihade está celebrando este año su 20° aniversario en un momento de plena expansión. Actualmente lidera la pantalla de AméricaTV con ciclos consolidados como DDM (El Diario de Mariana), LAM, SQP (Sálvese Quien Pueda) y BTV (Buena Televisión), además de estar a cargo del desarrollo y contenidos de Bondi Live, uno de los canales de streaming que más creció en el último año. A nivel internacional, la factoría viene de sellar grandes éxitos como la biopic de Fito Páez, El amor después del amor (Netflix), y series documentales de la talla de Hache: lo que no se nombra con Jorge Lanata y Desvestida con Mariana Fabbiani.

Por su parte, Yankelevich -una eminencia con más de 30 años de trayectoria indiscutible en la pantalla chica- viene de volcar la energía de su empresa casi por completo a la producción teatral en el último tiempo. Sin embargo, su regreso a la TV abierta ya es un hecho de cara a la era post mundial, en la que volverá a apostar fuerte al entretenimiento con el esperado regreso de Popstars, esta vez bajo la conducción de Nico Vázquez.

Habrá que ver si estas charlas preliminares terminan de darle forma a una de las sociedades más potentes de la industria de los medios en este 2026.

Los nombres en danza para el próximo MasterChef Celebrity

Mientras se definen los tres jurados para la próxima edición 2026/2027, Telefe ya diseña su grilla para la segunda mitad del año. La gran apuesta para el cierre de la temporada será el esperado regreso de MasterChef Celebrity, que contará nuevamente con la conducción de Wanda Nara.

Con el objetivo de asegurar el liderazgo del prime time tras las finales de Gran Hermano: Generación Dorada y el debut de PopStars con Nico Vázquez, la producción ya armó su “lista de deseos”. Los nombres elegidos prometen generar muchísima repercusión, combinando integrantes familiares, figuras del streaming y personajes del espectáculo.

La producción busca llevar las internas familiares a las hornallas. Están en carpeta Nora Colosimo (madre de Wanda), Zaira Nara (su hermana) y Daniela Christiansson (esposa de Maxi López). Entre los platos fuertes se encuentran Lizy Tagliani, Guillermo Andino, Gimena Accardi, Diego Topa y Ángela Torres.

El público juvenil estará garantizado con fuertes figuras del entorno digital como Nati Jota, Santi Talledo, Julieta Poggio y el influencer Mernuel.

La lista de impactos incluye a Guido Záffora y Yanina Latorre, a la actriz Débora “La China” Nishimoto (la gran revelación de la serie Envidiosa y pareja de Esteban Lamothe) y a la empresaria Camila Galante (esposa del futbolista Leandro Paredes).

Nati Jota

Caras TV se expande

Los canales de Editorial Perfil continúan en un proceso constante de renovación y cambios en su grilla. Entre las últimas novedades se destaca la consolidación de Caras TV -la señal dedicada al mundo del espectáculo, la moda, las celebridades y la realeza-, que dio un paso clave en su distribución al desembarcar en Flow a través del canal 24.

Además de esta nueva incorporación, la señal se puede sintonizar mediante YouTube, el canal 23 de Telecentro, el 240 de Direc TV, el 21.1 de la Televisión Digital Abierta (TDA) y otros cableoperadores del país.

En lo que respecta a su programación, esta última semana el canal estrenó Caras Glam by Marcelo Polino, un ciclo diario de entrevistas que se emite de lunes a viernes a las 22 donde recibió a Moría Casan, Lizy Tagliani, Pamela David, Karina Jelinek y Verónica de la Canal.

Otros ciclos que se sumaron y se sumarán a la pantalla son Studio Paradiso, con Donato de Santis, Red Carpet (nueva temporada), con Adriana Salgueiro y Andrea Bisso, Chicas Guapas, con Lucía Ugarte; Famosos online, con Cale Ruggeri, Caras TV Fashion, con Anamá Ferreyra; Código Deseo con Luli Salazar, Intelexis, con el doctor Guillermo Capuya y Música Total, con Barby Franco.

Con este lanzamiento, Caras TV no solo fortalece su propuesta de contenidos originales, sino que consolida su identidad como la señal de referencia para el universo del entretenimiento, el estilo y el glamour.