Dua Lipa celebró sus 31 años y reveló el tierno apodo que le dice Callum Turner en la intimidad

El sábado 22 de agosto, Dua Lipa cumplió 31 años y, fiel a su estilo, celebró a lo grande acompañada por su flamante marido Callum Turner. Una vez más eligió comenzar con los festejos en Ibiza y terminarlos en Nueva York entre arte, cenas románticas y una espectacular torta personalizada.

La intérprete de “Dance The Night” es fanática de su cumpleaños. “Estoy obsesionada con los cumpleaños y, convenientemente, el mío es mañana... 31”, expresó en sus redes sociales el viernes. Y lo cierto es que decidió despedirse de su edad par en las Islas Baleares junto a su familia y amigos. “No hay verano sin pisar mi isla favorita al menos una vez”, expresó. Su estadía incluyó fiestas, paseos en yate, zambullidas en el mar Mediterráneo y relax en las playas de Formentera.

Dua Lipa compartió las mejores postales de su festejo de cumpleaños número 31 (Foto: Instagram @dualipa)

Y así como anticipó su emoción por su nueva vuelta al sol, el lunes 24 de agosto, decidió compartir con sus 88,6 millones de seguidores de Instagram lo que aconteció durante su fin de semana de cumpleaños. Y, como era de esperarse, el amor por su marido, el actor británico Callum Turner, con quien se casó por civil en Londres en mayo, seguido por una espectacular fiesta en Sicilia, Italia, fue el protagonista de su posteo.

La pareja pasó el día en el parque Art Omi de Nueva York (Foto: Instagram @dualipa)

La pareja disfrutó de un soleado día en Art Omi, un parque de esculturas ubicado en la localidad de Ghent, en Nueva York. Además de tomar fotos de las obras y también a su esposo, la cantante sorprendió a todos con sus habilidades en el baloncesto, tomando una pelota y encestándola sin inconvenientes en la Orange Functional, una escultura del artista cubano Alexandre Arrechea que tiene forma de árbol de básquet.

Las fotos que compartió Dua Lipa de su fin de semana de cumpleaños (Foto: Instagram @dualipa)

La cantante decidió celebrar su cumpleaños rodeada de arte y naturaleza

Y lo cierto es que no es ninguna novedad que la cantante haya decidido celebrar sus 31 años rodeada de arte. Es fanática de los museos, lo cual quedó en evidencia durante su más reciente visita a la Argentina en noviembre de 2025, donde visitó el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba) junto a su familia.

Tras pasar sus vacaciones en Ibiza, la cantante regresó a Nueva York para su cumpleaños (Foto: Instagram @dualipa)

El matrimonio se mostró enamorado durante su cena romántica de cumpleaños (Foto: Instagram @dualipa)

La pareja degustó una selección de postres durante su cena romántica (Foto: Instagram @dualipa)

El fin de semana además incluyó un paseo por la ciudad de Nueva York y un tour gastronómico. El matrimonio disfrutó de una cena romántica en un restaurante y evidenció que brindaron con martinis y fueron agasajados con copas de helado y porciones de torta. Una de ellas incluyó una velita para que la cumpleañera, quien se lució con un sensual vestido negro de hombros caídos y transparencias, soplara las velitas. También continuaron los festejos en un segundo bar donde degustaron un postre de helado, chocolate y crema.

La cumpleañera recibió una torta personalizada con la frase: "Happy Birthday, Beba", dejando al descubierto su tierno apodo (Foto: Instagram @dualipa)

Dua Lipa pidió sus tres deseos acompañada por su marido (Foto: Instagram @dualipa)

Asimismo, como fanática de su cumpleaños, Dua Lipa tuvo dos tortas más para soplar las velitas. Una de ellas fue una de chocolate con la frase “Happy Birthday Dua”, con tres velitas, y la segunda, una personalizada color beige decorada con pequeñas flores de colores. Pero además del diseño, tuvo un detalle que no pasó inadvertido: tenía escrito “Happy Birthday Beba”. De esta manera dejó en evidencia la cariñosa forma en la que es llamada en la privacidad de su hogar.

Dua Lipa compartió un mensaje en sus redes para celebrar su cumpleaños (Foto: Instagram @dualipa)

“¡Fin de semana de cumpleaños! ¡Gracias por todo el cariño y las felicitaciones! Lista para mi próxima vuelta al sol... cada vez se pone mejor", expresó la cantante en la publicación que tuvo más de un millón y medio de “Me gusta” y mensajes de felicitaciones de sus seguidores.