Dua Lipa y Callum Turner ya son marido y mujer: cómo fue la ceremonia y cómo siguen los festejos

Todo indica que la boda de Dua Lipa y Callum Turner no terminó con la ceremonia íntima que realizaron este fin de semana en el Ayuntamiento de Old Marylebone, en Londres. Según señalaron varios medios internacionales, el casamiento por civil habría sido, apenas, el primer paso legal previo a la verdadera fiesta que la cantante y el actor planean celebrar en Sicilia. Si bien se desconoce cuándo comenzarán los festejos en la isla italiana, trascendió que durará tres días y que habrá invitados vip y muchas sorpresas.

Entre la sobriedad y la emoción

Dua Lipa se casó este domingo en Londres con Callum Turner (Fuente: Roland Hoskins)

El domingo 31 de mayo, Lipa y Turner pasaron por el registro civil y se convirtieron en marido y mujer. La pareja eligió Londres para el primer trámite de su unión y la ceremonia fue tan modesta como íntima: a la cita acudieron un puñado de familiares y amigos, quienes los felicitaron a la salida del ayuntamiento con una lluvia de pétalos blancos. Del lugar, la pareja se retiró en un taxi típico de la capital inglesa.

Para la ocasión, Lipa rememoró con un conjunto de falda y saco diseñado especialmente para ella por Schiaparelli a una de las novias más icónicas de la historia del rock: Bianca Jagger. El look nupcial que la exesposa del líder de los Rolling Stone llevó aquel 12 de mayo de 1971 en Saint-Tropez consistió en un traje de Yves Saint Laurent que con los años se convirtió en una referencia obligada de la moda.

Bianca Jagger con el vestido que habría inspirado a Dua Lipa Getty Images

La artista de origen albano-kosovar nacida en Londres completó el outfit con un collar de Bulgari, un sombrero de ala ancha creado por Stephen Jones y unos stilettos de Christian Louboutin. El novio acompañó con un elegante traje azul marino de Ferragamo.

Además de expeditiva, la unión civil de Dua Lipa y Callum Turner fue muy emocionante. Así lo aseguró una persona cercana a la pareja al US Sun al afirmar que el actor lloró y tembló al ver a su flamante esposa caminar por el pasillo. “Dua y Callum dijeron sus votos en una ceremonia con sus familiares y amigos más cercanos. Anoche tuvieron una cena tranquila de celebración. Fue elegante y sencillo, exactamente como querían”, confió otra fuente.

Lo que se sabe del gran festejo siciliano

Dua Lipa y Donatella Versace son muy cercanas. La diseñadora estaría encargada del look principal (Fuente: Instagram/@donatella_versace)

La segunda instancia de la boda entre Lipa y Turner será a puro lujo: para la celebración, que aseguran durará tres días y tendrá lugar en Sicilia, los recién casados reservaron un piso entero del hotel Igiea, una mansión del siglo 17 al borde del mar Tirreno.

En cuanto a quienes acompañarán al flamante matrimonio, se rumorea que en la lista de invitados figuran celebridades como Elton John, Charli XCX, Donatella Versace y Simon Porte Jacquemus, fundador de la marca de moda Jacquemus. De este último trascendió que será el encargado de realizar uno de los vestidos que Lipa llevará durante las celebraciones.

Si bien la cantante mantiene un absoluto hermetismo sobre los detalles de su look principal, varios medios internacionales especulan con que podría lucir un diseño exclusivo de Donatella Versace en la ceremonia central que se realizará en Sicilia. Las versiones surgieron a partir de la estrecha relación profesional que une a Dua Lipa con la diseñadora italiana, de quien ha sido musa y colaboradora en los últimos años.

Cómo nació el amor

Dua Lipa y Callum Turner se casaron en Londres (Fuente: Instagram/@dualipa)

Callum Turner y Dua Lipa se conocieron en 2023 en Londres y, posteriormente, se cruzaron en Los Ángeles mientras ambos estaban inmersos en la lectura de la novela Trust, del argentino Hernán Díaz.

La relación se oficializó en enero de 2024, cuando la artista asistió a una fiesta posterior al estreno de la miniserie de Turner, Los amos del aire. Aquel verano, la pareja compartió a través de las redes sociales las primeras imágenes juntos durante el festival Glastonbury 2024, lo que causó furor entre los usuarios. Finalmente, debutaron oficialmente como novios en la alfombra roja de la Met Gala 2025.

Dua Lipa y Callum Turner en el Festival de Música de Glastonbury Backgrid UK/The Grosby Group

Meses antes de la boda, Dua Lipa habló de una familia con Turner en una entrevista con la versión británica de Vogue: “Me encantaría tener hijos algún día, pero siempre está la pregunta de cuándo sería un buen momento y cómo encajaría con mi trabajo, especialmente por las giras. Hay mucho más en la crianza de un hijo que simplemente amar a los niños”.