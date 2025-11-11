Los días de Dua Lipa en Buenos Aires: Boca, carne roja, helados y una visita al Malba

Hay algo especial cuando un artista internacional visita la Argentina y adopta el país como propio. Justamente, la reciente estadía de Dua Lipa, fue una verdadera revolución. El viernes 7 y el sábado 8 de noviembre la cantante británica se presentó con su gira Radical Optimism Tour en el Estadio Más Monumental e hizo vibrar al público con hits como “Houdini”, “Physical” y “Training Season”, entre tantos otros. Pero, no fue solo lo que pasó sobre el escenario lo que se volvió viral, sino también su agenda turística en Buenos Aires. Lejos de quedarse encerrada en su hotel, salió a degustar la gastronomía, fue a La Bombonera y recorrió el Malba. Antes de irse a Chile para continuar con sus shows, hizo un sentido posteo para recapitular qué aconteció en su vida durante los últimos días.

El lunes 10 de noviembre, Dua Lipa compartió con sus 88.2 millones de seguidores de Instagram un posteo con imágenes de sus días en Buenos Aires. “Energy on 110% this week” (Energía al 110% esta semana), comentó y luego agregó unas palabras en español: “Nos vemos pronto Santiago”. Las imágenes revelaron lo que hizo luego de finalizar sus dos shows en vivo. Primero se la pudo ver en el estacionamiento del estadio de River Plate y luego en La Bombonera, como invitada de lujo al superclásico.

Acompañada por sus padres, Dukagjin y Anesa Lipa y su hermana Rina, la cantante fue a la cancha de Boca vestida con la camiseta argentina. Se ubicó en uno de los palcos, donde recibió a Juan Román Riquelme, y saludó a los fanáticos con mucha emoción. Incluso hasta filmó los cánticos de la hinchada. La familia se divirtió durante el superclásico y no dudaron en sacarse fotos para capturar una tarde inolvidable.

Una vez finalizado el partido, todos fueron a cenar a El Preferido de Palermo, un bodegón ubicado en Gorriti al 5800, y una multitud que se enteró de que estaba allí se acercó para intentar verla lo más cerca posible. En cuanto al menú, según pudo saber LA NACION, el grupo degustó una selección de platos que fueron desde langostinos, anchoas y espárragos, hasta una ensalada mixta y otra verde, milanesa de pollo, lenguado y trucha, maridados con negroni y margarita. Dua Lipa quedó encantada con las preparaciones que llegaron a su mesa, entre las que se sumaron además algunas carnes rojas, y no dudó en fotografiarlas, como así tampoco el postre: una variada selección de copas de helado.

Antes de abandonar el país, la intérprete de “Don’t Start Now” decidió ver un poco de arte. El lunes fue al Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba) junto a su familia. Entre sus obras favoritas estuvieron El día ilustrísimo, una pintura de 1965 del argentino Jorge De La Vega, Abaporu (1928) de Tarsila do Amaral, Exclusión (1999), una pieza del argentino Pablo Suárez y Baile en Tehuantepec (1928) de Diego Rivera.

“Dua y Frida. Gracias por la visita”, comentó el museo en un posteo que hizo en sus redes sociales, en el que se pudo ver a la cantante vestida con un look total denim de campera, pantalones y zapatos animal print mientras posaba, de brazos cruzados y con una amplia sonrisa junto al Autorretrato con chango y loro (1942) de Frida Kahlo.

Tras su visita a la Argentina, Dua Lipa se dirigió al próximo destino del Radical Optimism Tour, Santiago de Chile, donde se presentará este 11 y 12 de noviembre en el Estadio Nacional. Sus siguientes shows serán en San Pablo, Río de Janeiro, Lima, Bogotá y Ciudad de México.