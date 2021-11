“Duerme en un colchón en el piso”, el duro momento de Vicky Xipolitakis luego del desalojo de su departamento

Vicky Xipolitakis abandonó el lujoso departamento en el que vivía junto a su hijo Salvador Uriel, luego de un extenso conflicto judicial que se generó debido a que ella dejó de pagar el alquiler y las expensas, algo que le correspondía a su exmarido Javier Naselli.

Vicky Xipolitakis fue desalojada de su departamento junto a su hijo

“Las cajas y sus pertenencias las llevó a un depósito que tiene la empresa de mudanza en La Paternal, porque Vicky todavía no tiene un lugar al que ir”, aseguró el periodista Santiago Zeyen para Nosotros a la mañana (eltrece). La revelación más fuerte es que Vicky está durmiendo en un colchón que colocó en una de las salas de lo que ahora es su antigua casa. “Está rodeada de cajas y Salvador Uriel se pregunta dónde está la cama”, reveló el cronista.

Pese al mal trago por tener que dejar su departamento por falta de pago, Vicky Xipolitakis sonrió en un PNT de la empresa que la ayudó con su mudanza

“Arrancamos con la mudanza!!!!!!”, escribió Vicky en su última publicación de Instagram en la que se la ve junto al equipo de mudanza embalando las cajas de con sus pertenencias.

Vicky sobre su desalojo: “Me quiero ir, pero no puedo hacerme cargo de un alquiler”

Hace unos meses, Vicky Xipolitakis anticipó su difícil situación en Cortá por Lozano (telefe). “La verdad es que yo no estoy acostumbrada a vivir así. Lo sufrí mucho y todas estas cosas que vuelven a pasarme me ponen triste”, confesó. “Me casé muy enamorada. Me fui de la casa de mi papá y mi mamá a vivir con él, a este departamento que es en el que actualmente vivo. Quiero dejar en claro que este departamento es alquilado. Se lo alquiló el papá a Salvador Uriel. Yo me quisiera ir porque me siento presa de este departamento y no me quiero quedar por más tiempo, por más que sea hermoso”, afirmó. Y aseguró: “Yo prefiero vivir feliz, en paz y tranquila; pero por un montón de motivos no me puedo ir”.

“Yo no trabajaba, solo crié al nene, con mucho amor y felicidad. Me separé por violencia, con mucho dolor porque estaba muy enamorada”, rememoró. Y Mauro Zeta recordó: “Hubo una causa judicial que terminó de forma bochornosa, con una decisión de la Justicia de no elevar a juicio al acusado, al sindicado, al señalado, al ex de Vicky, con lo que se llama una suerte de probation. Dijeron: ‘Pagá unos mangos y la historia se termina acá’. Fue un fallo en contra del pedido de la fiscalía, algo que no suele pasar”.

“Yo soy una mujer como todas las que están en casa. Soy víctima como tantas, no soy distinta, ni mejor, ni peor. Muchas veces estuve sometida a la violencia y con coraje y porque tengo una familia hermosa, pude salir adelante. Todo esto repercutió en mi salud porque mi cuerpo reventó”, cerró Vicky.