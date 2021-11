Emily Ratajkowski recordó la traumática experiencia que vivió en un casting al comienzo de su carrera

Emily Ratajkowski sorprendió al revelar una serie de duros episodios que padeció de joven, cuando estaba transitando sus primeros pasos en su carrera. La actriz contó por primera vez que, de niña, debió soportar comentarios viles de parte de un agente de casting y sentenció que está “cansada de ser un símbolo sexual”.

La famosa modelo de 30 años, lanzó recientemente su nuevo libro, My Body, donde, entre muchas anécdotas y vivencias de su vida privada y de su exitosa carrera, decidió contar el despiadado momento que debió afrontar siendo muy pequeña. Y como sostuvo, tomó la decisión de hacer públicas algunas experiencias propias, porque está convencida de que muchas jóvenes siguen atravesando por momentos así actualmente.

Si bien no mencionó el nombre del agente de casting implicado, Emily relató: “Yo era una niña , pero de alguna manera ya era una experta en detectar el deseo masculino, incluso aunque entendía completamente qué hacer con él”. De esta manera, pasó a narrar el episodio ocurrido mientras ella cursaba el colegio secundario: “En medio de unas pruebas, mientras miraba su portafolio, este hombre me dijo al comenzar: ‘Este es el look. Así es como sabemos que esta chica se fo...’”.

“Estoy cansada de ser un símbolo sexual”, aseguró Emily Instagram: @emrata

A continuación, Ratajkowski citó varios ensayos feministas y aseguró que su objetivo es luchar contra esas prácticas y visibilizar lo que deben atravesar desde temprana edad las mujeres que deciden comenzar en su profesión. A continuación en My Body, acusó a Robin Thicke de haberla tocado durante la grabación del videoclip, “Blurred Lines”.

Al introducirse en este otro capítulo, Emily contó: “De repente, de la nada, sentí la frialdad y la extrañeza de las manos de un extraño ahuecando mis pechos desnudos desde atrás. Instintivamente me alejé y volví a mirar a Robin Thicke”. Y continuó: “Él sonrió con una sonrisa tonta y se tambaleó hacia atrás, con los ojos ocultos detrás de las gafas de sol. Mi cabeza se volvió hacia la oscuridad más allá de la escena”.

Luego de sufrir el abuso, aprovechó su libro para expresar cómo se sintió tras el episodio con Thicke: “Me encogí de hombros, evitando el contacto visual, sintiendo el calor de la humillación bombear a través de mi cuerpo. No reaccioné, no realmente, no como debería haberlo hecho”.

Tras recordar estos dos acontecimiento que debió atravesar en su carrera, destacó la importancia que tiene para las víctimas contar lo sucedido, para así poder luchar contra estas acciones recurrentes en la industria.

Con su nuevo libro, My Body, Emily aseguró que su objetivo es generar conciencia de los difíciles episodios que deben atrevas las jóvenes que comienzan en su profesión Emily Ratajkowski

Con el objetivo de generar conciencia en las familias y allegados de las niñas que comienzan en el espectáculo, dedicó unas páginas para narrar cómo fue la relación con sus padres durante aquellos primeros pasos. En este sentido, reconoció que sus padres le daban una importancia vital a su belleza y, desde pequeña, la animaron a capitalizarla.

“Nunca recé mucho, pero sí recuerdo que cuando era niña lo hice por la belleza. La belleza fue una forma de ser especial para mí. Y cuando era especial, sentía más el amor de mis padres por mí. Parecía importante para ambos, especialmente para mi madre, que su hija fuera percibida como hermosa”, describió.

La modelo dejó en claro que, si bien no siente rencor hacia sus padres, con el tiempo les hizo comprender que esos actos influyen negativamente en una niña. Además, reconoció: “Esto también detalla la forma en que aprendí a no juzgar a las mujeres que se aprovechan de este tipo de interacciones, todas tuvimos que hacerlo en alguna ocasión para poder trabajar y sobrevivir”.

La modelo Emily Ratajkowski contó en un libro la mala experiencia que vivió en un casting, en el comienzo de su carrera (Foto: Vanity Fair)

Finalmente, aseguró que el objetivo de su nuevo libro es generar conciencia y visibilizar a través de su experiencia propia, lo que deben las mujeres en la industria del espectáculo.