Con un gesto, Wanda Nara demostró su rencor hacia Mauro Icardi: “Yo te voy a dejar”

Wanda Nara y Mauro Icardi comunicaron su reconciliación tras varias idas y vueltas. Sin embargo, la pareja no habría terminado de saldar los tantos, luego de que la empresaria descubriera que el futbolista tuvo un encuentro con la China Suárez. Ahora, con un gesto virtual, Nara dejó ver que todavía guarda algún resentimiento por lo ocurrido en el llamado Wandagate.

En los últimos días, tanto Wanda como Icardi demostraron que la pareja está pasando un gran momento. El viaje a Dubai con el que sellaron su reconciliación marcó una suerte de segunda luna de miel para la empresaria y el futbolista. Sin embargo, según se publicó desde la cuenta de Instagram @Chusmeteando, un like de Nara indicaría que ella aún no habría dado vuelta la página completamente. Es que la empresaria habría avalado una publicación en la que aparece una fuerte frase: “La diferencia es que tú me vas a engañar con el tipo de mujer que no quieres que yo sea, mientras que yo te voy a dejar por el hombre que siempre quise que fueras, pero no pudiste serlo”.

Wanda Nara dejó ver cierto resentimiento con Mauro Icardi a partir de un like en un fuerte posteo

Otra de las pistas que indicarían que el perdón de Nara aún no es rotundo tiene que ver con una revelación que Pía Shaw hizo en Los ángeles de la mañana (eltrece) los últimos días. Es que, según contó la panelista, existe un plan de la pareja para que el delantero del Paris Saint-Germain le pida disculpas a la mediática de forma pública, durante el reportaje exclusivo que le darán en pocos días a Susana Giménez. “Están ultimando los preparativos, pero se sabe que son tres días completos de grabación”, detalló Shaw. Además, añadió: “La idea es recorrer París y la idea también es ir a la cancha a ver jugar a Mauro en el París Saint-Germain. Van a grabar mucho material para hacer después una especie de reality”.

“Lo llamativo es que aparecería Mauro Icardi al final. ¿Y qué pasa si te digo que quieren grabar un pedido de perdón público?”, sumó Shaw. Maite Peñoñori, por su lado, sostuvo: “¡Qué obvios!”. Luego, Cinthia Fernández añadió: “Por favor, qué patéticos”. Finalmente, Andrea Taboada concluyó: “Susana Giménez sería la madrina de ese perdón”.