Una joven rusa se presentó en Bienvenidos a bordo y sorprendió por su parecido a Natalia Oreiro

La emisión de Bienvenidos a bordo (eltrece) de este miércoles fue sorprendente hasta para el propio conductor. Una participante asombró a Guido Kaczka al mostrar su parecido con Natalia Oreiro y luego lo dejó sin palabras al revelarle su nacionalidad.

La joven es rusa y se presentó por su parecido con Natalia Oreiro (Foto: Captura de video)

Todo comenzó cuando Guido presentó el segmento de los “Parecidos” , el cual consiste en abrir una puerta por la que cruza una persona que físicamente tiene rasgos tan similares con algún famoso, que hasta podría incluso ser confundida con esa celebridad.

Una de las participantes que apareció era pelirroja y de tez blanca. Sin embargo, cuando Kaczka se acercó a recibirla, no adivinó en un primer momento de quién se trataba. Luego de varios intentos y de que parte de su staff le diera pistas, acertó. “¡Es Natalia Oreiro!”, gritó muy sorprendido.

Los rasgos faciales de la joven y su color de pelo hacen que pueda confundirse con Natalia Oreiro con facilidad (Crédito: Captura de video eltrece)

La joven de 28 años que vive en San Miguel lo confirmó y Guido le pidió a la producción que pusieran en la pantalla una foto de la actriz uruguaya para compararla. “Mirá que impresionante ¡Sí, es Natalia Oreiro!”, manifestó, y comenzó a detallar los rasgos de la chica, destacando que el color de pelo y la piel hacían que cualquiera pudiera confundirla con la cantante.

Pero eso no fue todo. Guido quedó descolocado cuando otro participante que imitaba a Robertito Funes Ugarte le reveló la nacionalidad de la doble de Oreiro: es rusa. “No puede ser.... ¿Pero, en serio?”, preguntó el conductor ante la coincidencia ya que Oreiro no solo es reconocida en la Argentina y Uruguay, sino que es toda una celebridad en ese país. Tanto es el cariño que siente que tiempo atrás pidió que le den la ciudadanía, algo que ocurrió recientemente.

De hecho, desde que Muñeca Brava llegó a aquellas tierras frías en la década de lo noventa, el furor por la actriz fue tal que el gobierno ruso decidió concederle el pasaporte a ella y a su hijo Merlín Atahualpa, entre otras cosas, por su “aporte cultural”.

Todavía sin salir de su asombro, Kaczka quiso indagar un poco en la vida de la participante ya que le causaba intriga que alguien de Rusia decidiera vivir en la Argentina. Consultada sobre esto, su respuesta fue simple pero concreta: “Porque me encanta”.

El parecido de la joven con Natalia Oreiro es casi incuestionable (Crédito: Captura de video eltrece)

Para cerrar, Guido hizo otra comparación entre el gusto de Oreiro por Rusia y el de la joven por la Argentina. “Fue un intercambio de almas”, expresó ella en tono de chiste después de haber tenido un intercambio muy divertido con el conductor, a lo que él le replicó: “Mirá, todo tiene un porqué en esta vida”.