Echarri habló de la denuncia de Fabiola Yañez a Alberto Fernández y defendió a Florencia Peña

El actor y productor Pablo Echarri se refirió este viernes a la mañana a la denuncia que la ex primera dama Fabiola Yañez le hizo a quien era su pareja, el expresidente Alberto Fernández, y aseguró: “Ha detonado en mí y en los compañeros y compañeras un enorme disgusto”.

Al expedirse sobre la causa que investiga la Justicia, en la que Yañez acusó al padre de su hijo de maltratarla tanto verbal como físicamente, de golpearla cuando estaba embarazada, de mandarle mensajes en los que le aseguraba que si ella hablaba, contaba lo que ocurría, él se iba a quitar la vida, el artista y protagonista de telenovelas como Resistiré y Montecristo afirmó: “No solo repudio lo aberrante que hizo Alberto, sino que aprovecho para decir toda la mierda que fue el gobierno de Alberto, con decisiones timoratas y conservadoras”.

En diálogo con Futuröck también dijo: “La denuncia es la frutilla del postre, pero la gestión de Alberto Fernández hizo un daño inmenso... todavía tengo dudas de si fue un hecho adrede, si no fue el topo que se introdujo en un sistema para hacerlo colapsar”. Y pese a siempre mostrarse un gran seguido de la ex vicepresidenta Cristina Kirchner no la eximió de responsabilidades en el caso. “A Cristina le imputo la culpa por la elección de Alberto”, marcó Echarri, militante del kirchnerismo.

Pablo Echarri y Nancy Dupláa (Fuente: AFV / ARCHIVO)

Al ahondar en su idea de que el exmandatario podría haber actuado como “topo”, dijo: “Me parece que las ideas del expresidente no eran la del peronista que todos deseamos ver. Si uno piensa que el kirchnerismo pudo ser el representante de lo que era la doctrina de Perón y Evita, ya son tres elecciones en las que el kirchnerismo no puede poner un candidato propio para ganar”. Ante esta declaración agregó: “Fingimos un poco de demencia a la hora de votar. Sabíamos que Alberto no era la mejor opción”.

Pese a que se refirió al rol de la dos veces jefa de Estado, puso primordial énfasis en la gestión de Fernández al frente de la Casa Rosada: “Había un manto de piedad sobre el personaje de Alberto, pero ahora decimos todo”.

Además indicó que el exjefe de Estado no entendía a la cultura con el grado en que debía entenderla como parte de una gestión de gobierno y aseguró: “Yo le llevé una carpeta a Alberto Fernández en 2006 para crear SAGAI y él fue el primero que la metió en un cajón. Luego Néstor Kirchner se enteró, la pidió y firmó el decreto”.

“Cuando asumió Alberto, le hicimos un guiño por su rol en la gestión cultural, pero sabíamos que era un socialdemócrata”, insistió después.

El actor Pablo Echarri Archivo

En otro tramo de la entrevista, Echarri se refirió aunque sin muchos detalles al video de la columnista de televisión Tamara Pettinato dentro del despacho presidencial de Casa Rosada, junto al entonces mandatario Alberto Fernández, en un intercambio de frases amorosas (en la grabación ambos se dicen “te amo”) y ante las versiones de que más mujeres del espectáculo podrían salir en imágenes con el antes mandatario, algunas de las cuales señalan entre ellas a la actriz Florencia Peña porque figura en los registros de ingreso oficiales, el actor defendió a su colega y aseguró que estuvo con Fernández por cuestiones laborales.

“Florencia me llamó antes de reunirse con Alberto Fernández para que yo le pase algo de letra. Ella claramente fue con la preocupación de paliar la tragedia en la que había caído nuestra actividad” en medio de la pandemia por coronavirus.

“Doy fe que Florencia Peña fue a reunirse con Alberto Fernández para hablar de los actores y nos fue difícil dar con el expresidente. Para otros fue mucho más fácil”, lanzó en un tono algo irónico aunque sin dar nombre propios.

Contra el gobierno de Javier Milei

Al comenzar la charla radial, Echarri apuntó directamente contra la gestión libertaria conducida por Javier Milei y remarcó la crisis desatada por el desfinanciamiento de la cultura, en alusión a las bajas en organismos estatales y también a la negativa de destinar arcas públicas a la industria, por ejemplo, del cine.

“La ultraderecha está atacando hace ocho meses a la Argentina, que en materia cultural es un país desarrollado”, aseveró el actor para luego sumar: “La cultura es eso que la derecha viene a romper”.

Tras aseverar que “el peronismo constituyó una sociedad más justa en la Argentina que en el resto de Sudamérica”, remarcó en contraposición: “El conservadurismo busca separar a la gente, alejarla y no unirla, por eso se ataca a la cultura”.

Y cerró: “Cuando esta pesadilla termine volveremos a acomodarnos y a reconstruir”.

Organizaciones vinculadas a la actividad teatral convocaron a una manifestación en la puerta del INT, Instituto Nacional del Teatro, para demostrar su oposición a las medidas planteadas por el actual gobierno Hernan Zenteno - La Nacion

LA NACION