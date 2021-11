Ed Sheeran respaldó a Paulo Londra y cuestionó que no pueda trabajar: “¿Cómo van a atentar contra el talento?”

Paulo Londra está atravesando un litigio legal muy delicado con la productora colombiana Big Ligas por la autoría de sus canciones y, desde el 2019, está imposibilitado de estrenar nuevos temas. No obstante, en las últimas horas, dos producciones personales superaron las mil millones de visualizaciones en YouTube a través del movimiento #FreePaulo y Ed Sheeran se sumó a ola y resaltó: “Solo puedo pensar en lo mal que está en que no lo dejen publicar su música”.

A pesar del conflicto legal que está atravesando el trapero argentino, los fanáticos y sus artistas amigos mantienen sus canciones en lo más alto de la escena. Por este motivo, durante las últimas horas Londra consiguió batir un récord histórico luego de que “Nena Maldición” y “Adán y Eva” superaran las mil millones de reproducciones, algo que no había ocurrido en ningún otro país.

En medio de un fuerte movimiento de sus seguidores por medio de las redes sociales, Paulo Londra sigue avanzando en su disputa legal contra Big Ligas, y recibió un mensaje alentador de parte del emblemático artista Ed Sheeran.

Ed Sheeran habló de Paulo Londra y del movimiento #FreePaulo: “Es un crimen”

Los músicos forjaron un vínculo muy estrecho en el 2019, cuando colaboraron en la canción “Nothin on you”. Desde aquel momento, ambos manifestaron en reiteradas ocasiones su admiración por el otro, como lo hizo en las últimas horas el cantante inglés en una entrevista con MTV Argentina. “Con Paulo estamos en contacto constantemente. Incluso él tuvo uno hija al mismo tiempo que yo tuve a la mía”, comenzó el autor de “Bad Habits” y “Photograph”.

Y recordó el momento en el que se conocieron y contó: “Es un sujeto con un corazón muy bueno. La primera vez que lo conocí, sentí cómo su energía y su aura daban mucho amor. Nosotros solemos conocer artistas bastantes fríos en su modo de ser, pero él es muy distinto”.

Luego, se refirió al movimiento #FreePaulo y, sin titubeos, Sheeran remarcó su postura: “Solo puedo pensar en lo mal que está que no lo dejen publicar su música. ¿Cómo vas a atentar contra el talento de un chico como Paulo? Es algo increíble”. Y agregó: “De hecho, hace poco hablé en profundidad sobre esto con J. Balvin y lo debatimos. Estuvimos de acuerdo en que es un crimen que no pueda publicar su música. El responsable de esta situación tiene que cambiar su postura rápidamente”.

Paulo Londra y la productora Big Ligas comenzaron con la disputa legal por la autoría de sus canciones en el 2019 y, según el juez a cargo, en las próximas horas podría haber una resolución

Por último, volvió a hacer hincapié en el aprecio que siente por Paulo Londra: “Cada vez que quiera colaborar, siempre voy a estar. Literalmente haría cualquier cosa por él en el momento en que lo necesite. Él lo sabe a esto y se lo dije: cada vez que lo pueda ayudar, lo voy a hacer”.

Paulo Londra contra Big Ligas

Las declaraciones de Ed Sheeran coincidieron con el reciente anuncio del juez estadounidense William Thomas, que informó que, en breve, se podría avanzar en una resolución al conflicto entre Paulo Londra y la productora colombiana Big Ligas, luego de muchos idas y vueltas.

Tras los retrasos por la pandemia del coronavirus, en septiembre, los tribunales de Estados Unidos que llevan adelante el juicio, determinaron que Londra ya no tenía ninguna situación contractual con la firma musical. De esta manera, por un breve lapso le dieron la posibilidad de volver a producir su música, pero la alegría no fue total.

Luego del fallo, la productora apeló y exigió una nueva revisión del contrato firmado por ambas partes en 2018. Por este motivo, la Justicia volvió a retrasar su resolución hasta que el juez Thomas comunicó que en las próximas horas el conflicto legal podría llegar a un desenlace definitivo.

En medio de este contexto y tras las declaraciones de su amigo Ed Sheeran, Paulo Londra utilizó las redes sociales para manifestar su agradecimiento a quienes lo apoyaron en este duro momento: “Muchas gracias a todas las cuentas que me ayudaron y todos los que me escuchan por hacer que “Adán y Eva” llegue al billón. Los quiero una banda y gracias a los que me bancan, por hacerme sentir tan grande”-