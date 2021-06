FreePaulo: de Soledad a Abel Pintos, los músicos apoyan a Paulo Londra en su conflicto legal

Paulo Londra siempre le escapó a los clichés de la industria. Lejos de alardear y presumir, el trapero cordobés se reconoce tímido en sus letras y, a pesar de haber sido el artista argentino más escuchado en Spotify en 2018 y 2019 tras el éxito de su single “Adán y Eva”, todavía mantiene un perfil bajo. Sin embargo, el año pasado el joven de 23 años rompió el silencio e hizo pública su disputa legal con sus excolaboradores del sello Big Ligas, el productor musical colombiano Ovy On The Drums (Daniel Oviedo) y el portorriqueño Kristo (Cristian Salazar), razón que explica el abrupto alejamiento de la escena que siguió a su meteórico ascenso.

En mayo de 2020, luego de que circularan en redes sociales los cortocircuitos entre él y sus productores, Londra publicó una carta en la que dio a conocer su versión de los hechos y afirmó que había sido víctima de un engaño. Según explicó, en un viaje a Colombia en 2017, sus antiguos socios le tendieron una trampa para que firmara un contrato que incluía una cláusula de copyright que le cedía a Big Ligas los derechos exclusivos sobre todo lo que implicara el uso de su voz. “Kristo vino con unas fotocopias, una lapicera cara y un filmaker, y me dijo que íbamos a hacer un video para subir a las redes. Entonces nos hizo ponernos de espalda y me dijo que firme unas fotocopias mientras nos filmaban, pensé que era un simple video y nunca pensé que eso fuese un contrato, el cual hagan valer de esa forma tan engañosa”, relató el artista en el descargo.

Cuando finalmente entendió lo que había ocurrido, el cordobés dejó de hacerle caso a sus colaboradores, llegando inicialmente a rechazar una propuesta de Warner Music para grabar un disco que el dúo había gestionado. Eso llevó a que los productores le enviaran a través de su abogado Matt Greenberg una carta de intimidación dirigida a él y a su padre. “Nos mostró la verdadera cara del contrato que firmé con Ovy y Kristo, en donde no era un verdadero socio/artista. La carta de Matt Greenberg decía que me podía perjudicar por todo lo que haga perder a la empresa, y que debería firmar si no podía tener graves consecuencias económicas. En ese momento, me di cuenta que no éramos un equipo”, rememoró el cantante sobre el episodio por el cual finalmente accedió a firmar un vínculo con la discográfica hasta 2025.

Paulo y Ovy en estudio, cuando grababan juntos Instagram @paulolondra

De acuerdo con el comunicado, los productores hicieron uso de ese acuerdo para cobrar la parte mayoritaria de las regalías de la canción que posicionó al argentino en el centro de la escena pop global, el hit de Ed Sheeran “Nothing On You”, pese a que no habían participado en ella. “Ni siquiera en la canción con Ed Sheeran logré puntos de autoría correspondientes. Kristo y Ovy se agregaron puntos de esta canción, siendo que no hicieron el beat ni mi letra. Lo único que querían era estar entre cualquier acercamiento de Ed Sheeran a mí para bloquearme e impulsar sus propias carreras”, sostuvo Londra.

Desde aquella revelación, varios referentes del trap argentino salieron a respaldar a Londra. Uno de los primeros en hacerlo fue Duki, quien publicó un video al poco tiempo de que trascendieran los motivos del enfrentamiento. En esa oportunidad, Duki defendió a su colega y arremetió contra Ovy y Lenny Tavárez, otro artista vinculado a Big Ligas, a quienes tildó de “fracasados” y “cabrones”, dando a entender que estaban celosos porque el cordobés triunfó y “les dio de comer a todos”.

Por su parte, Tavárez había desmentido previamente los dichos de Londra. “Es mentira que no lo dejan sacar música. Tenemos una canción para salir y tenemos el ok de todas las partes menos de la de Paulo. El problema es que no quiere cumplir con las obligaciones que adquirió con la disquera. Ellos se comportaron de la mejor manera”, había escrito en Twitter.

Paulo Londra junto a Ovy On The Drums Instagram @paulolondra

El polémico contrato finalizaba en diciembre del 2020. Sin embargo, persiste un juicio entre el artista y la empresa por las regalías de las canciones en ese lapso. Por ese motivo, los seguidores del trapero lanzaron el hashtag #FreePaulo para pedir que sea “liberado” de sus vínculos contractuales y pueda así reavivar su carrera de forma independiente. En los últimos días, referentes de peso de otros géneros musicales, como Soledad Pastorutti y Abel Pintos, se sumaron a la campaña con posteos en redes sociales. Además de expresar su apoyo, la folklorista reveló que ella misma atravesó una situación similar con su productora: “#FreePaulo. ¿Mi gente se prende con esto? Me siento muy identificada con él, viví algo parecido, menos grave quizás. Pero sé lo que se siente y en ese momento el apoyo de la gente y algunos colegas me hizo muy bien”. En tanto, Pintos compartió: “#FreePaulo o como cada quien lo quiera decir, pero que se dejen de joder a un creativo y talentoso como Paulo Londra y lo dejen hacer, editar y compartir música”.

Soledad reveló que ella experimentó una situación similar a la que atraviesa Paulo Londra Twitter @sole_pastorutti

El año pasado, frente a ese conflicto y su flamante paternidad, Londra guardó silencio. Hasta ahora, sigue manteniendo el perfil bajo que lo caracteriza, mostrándose cercano a su familia, con quien celebró el 12 de abril su cumpleaños número 23, a la espera de que la justicia resuelva su situación contractual y, de ser favorable el dictamen, concretar su ansiado regreso al estudio y a los escenarios.

LA NACION