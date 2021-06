María Becerra fue acusada de traicionar a Paulo Londra y se defendió: “Me entristece esta situación”

María Becerra, uno de los nuevos nombres del trap argentino, quedó en el ojo de la tormenta en las últimas horas. Es que la vocalista anunció que trabajará con Ovy On The Drums, la productora que entró en una batalla legal con Paulo Londra y que impide que, por una cuestión de derechos, el cordobés vuelva a los escenarios. En las redes, los usuarios acusaron a Becerra de “traición”, por lo que la cantante decidió hacer su descargo.

La batalla legal de Paulo Londra con Ovy On The Drums y Big Ligas

Tres años atrás, una disputa en la Justicia obligó a Londra a poner un freno a sus presentaciones. En 2017, Londra viajó a Colombia y firmó un contrato millonario con Ovy On The Drums y con la productora Big Ligas. En ese acuerdo había una cláusula de copyright que perjudicaba al cantante, ya que entregaba a Big Ligas los derechos exclusivos sobre todo lo que implicara el uso de su voz. Ese contrato finalizaba en diciembre de 2020. Sin embargo, persiste un juicio entre el artista y la empresa por las regalías de las canciones en ese lapso.

Las críticas a María Becerra

En las últimas horas, dos publicaciones de las redes sociales de Becerra se viralizaron para señalar una supuesta “incoherencia” en las convicciones de la artista. En junio de 2020, Becerra tuiteó: “Qué triste que haya pibitos por ahí queriendo cumplir sus sueños, viniendo de abajo, y se crucen con hijos de p... que se aprovechan de su inocencia”. Además, en aquella oportunidad, la cantante dijo que, si su carrera en la música despegaba, lo primero que haría era abrir un sello discográfico “para ayudar a gente con talento a la que no le dan oportunidades”.

Este lunes, Ovy On The Drums, el mismo productor que impide que Londra toque sus canciones en vivo, se mostró con Becerra en un estudio. “Un placer trabajar con vos, Ovy”, escribió la joven argentina.

El descargo de María Becerra tras las acusaciones

Luego de que ambos tuits se viralizaran acusando a Becerra de “traicionar” a Londra, la cantante hizo su descargo a través de Twitter. “Por todo esto que está pasando me siento con la responsabilidad de aclarar la situación. Se cae de maduro que yo quiero que Paulo pueda volver a sacar música”, comenzó la artista. “Es lo que todos queremos y estamos esperando hace dos años. Ojalá toda esta situación se destrabe y él sea feliz nuevamente haciendo lo que ama”.

Luego, añadió: “Mi intención no es estar metida en quilombos contractuales, discográficos o de managers. Simplemente soy una artista y como todos estoy constantemente buscando la forma de crecer artísticamente, tener más experiencia y conocimientos. Entiendo que la situación se haya malinterpretado pero simplemente fui a hacer mi trabajo”. Así, Becerra explicó que fue a un estudio a grabar una de las 20 canciones que hizo y aclaró que no firmó “con ninguna empresa ni con nadie”. Por último, expresó: “Lo siento mucho, me entristece mucho esta situación”.

