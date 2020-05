Feinamnn dijo que se bajó la aplicación pero que la eliminó enseguida porque "es una nueva tobillera electrónica", afirmó. "Eso es para los presos", criticó. Fuente: Archivo

11 de mayo de 2020 • 11:02

Mientras que el jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, d escartó que la aplicación CuidAR pueda poner en riesgo los datos personales de los argentinos que la usen, ya que "activar la geolocalización es opcional y voluntario", la app que tiene como función principal indagar sobre síntomas de los ciudadanos y rastrear pacientes con coronavirus fue criticada en duros términos por Eduardo Feinmann, quien contó que se la bajó pero que enseguida la eliminó porque "sentí que me iban a seguir como a los presos".

"Yo me bajé la aplicación CuidAR y la eliminé, cuando la bajé sentí que me iban a seguir a todos lados como a los presos; me dije no, eso es para los delincuentes", consideró esta mañana el conductor de Alguien tiene que decirlo por Radio 10.

La aplicación CuidAR será de descarga obligatoria para quienes regresen a sus tareas laborales y funcionará como permiso para circular durante la cuarentena de coronavirus. Esto será válido exclusivamente para aquellas personas cuyas tareas estén dentro de las exceptuadas en la cuarentena de acuerdo con los últimos anuncios oficiales.

"No voy a permitir que el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, o el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, sepan mis movimientos. Me arrepentí, pero el que la quiera tener con todo gusto", aceptó el periodista.

"Además tiene una geolocalización, saben si estás en tu casa, o caminaste dos pasos y vine a la radio, y la verdad no tengo ganas que el señor Cafiero sepa donde estoy, o el señor Ginés González García sepa por dónde voy caminando. No me interesa", reiteró.

"Fui un idiota, como me gusta tanto la tecnología, cada vez que aparece una aplicación la bajo, soy un idiota. No es obligatorio para todos, pero no importa, aquel que quiera tener una tobillera electrónica con todo gusto", ironizó.

"Ahora resulta que los violadores, los secuestradores, los asesinos, ellos van a casa y 'hagan lo que quieran', y vos que sos honesto te ponen el CuidAR, la nueva tobillera electrónica. Conmigo no vas a poder Cafiero, conmigo no Ginés. El que quiera tener una tobillera electrónica que se baje la app. Mientras tanto los asesinos y violadores andan sueltos por las calles", cerró.