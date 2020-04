"Palazzo le ha dicho a sus afiliados que no vayan a laburar", se indignó el periodista. Fuente: Archivo

1 de abril de 2020 • 13:39

Eduardo Feinmann criticó a los empleados bancarios por no ir a trabajar presencialmente, cuando sí lo hacen los comerciantes, los empleados de supermercados y los enfermeros, entre otras actividades denominadas "esenciales".

"La pandemia económica ya empezó a golpear fuerte en la Argentina, y eso está incomodando a la gente, se está poniendo muy nerviosa, no trabajan, no cobran y para colmo te siguen cobrando impuestos", dijo esta mañana el conductor de Alguien tiene que decirlo por radio Rivadavia.

En ese sentido, orientó su crítica hacia los empleados bancarios y al titular del gremio que los agrupa, Sergio Omar Palazzo. "Si no podés depositar porque los bancos están cerrados. Me parece que hay una cosa de Palazzo, que le ha dicho a sus afiliados 'no vayan a laburar'", consideró el periodista, y agregó: "Él ayer me lo desmintió, pero cuando vos hablás con los banqueros, te dicen que miente ".

Después de comentar que se había aprobado la apertura de bancos desde el viernes solo para pagar jubilaciones y prestaciones sociales , Feinmann se preguntó: "¿Y los empleados de los supermercados? ¿y el expendedor de nafta? ¿El banco no es una actividad esencial? ¿Por qué sí los supermercados, los negocios de alimentos, las farmacias, las ferreterías, los policías, los médicos y los enfermeros, y por qué no el cajero del banco?", se indignó el periodista.

"La actividad financiera es una actividad esencial en la economía, sin banco, ¿cómo hacés? Es muy complicado", cerró Feinmann.