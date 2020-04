Quienes están en el sistema contributivo cobrarán sus haberes de abril entre el 8 y el 30 de este mes Fuente: Archivo

El Banco Central dispuso oficialmente que las sucursales de las entidades bancarias podrán abrir sus puertas a partir del viernes 3 de abril (pasado mañana) para atender solo a jubilados, pensionados y a beneficiarios de prestaciones y planes sociales que sean abonados por la Anses o por algún otro ente que administre ese tipo de pagos.

La medida, que había sido analizada el lunes entre las autoridades del Central y la Anses en diálogo con la Asociación Bancaria , establece que "la atención tendrá lugar todos los días hábiles bancarios durante la jornada habitual de atención al público, según la jurisdicción de que se trate". La Comunicación A 6949, emitida apenas iniciada esta jornada de martes por la entidad que regula la actividad bancaria, dice que la apertura para la atención presencial queda sujeta "a un estricto cumplimiento de las normas sanitarias para preservar la salud de los clientes y trabajadores bancarios". Por eso, se agrega, se debe garantizar la provisión de "todo elemento sanitario y de limpieza" y dar cumplimiento a "las distancias interpersonales de seguridad estipuladas por la autoridad sanitaria."

En los últimos días había surgido la preocupación, profundizada por la prórroga del aislamiento social obligatorio , por los jubilados y pensionados que no tienen tarjeta de débito o la tienen pero no la utilizan, y que usualmente cobran en forma presencial en la ventanilla del banco. Por otra por otra parte, se prevé que habrá casos de personas beneficiarias del Ingreso Familiar de Emergencia no bancarizadas (se pretende llegar con ese subsidio, en otros grupos sociales, a trabajadores de la economía informal). La Anses anunció que el pago de esa ayuda social comenzará pasado mañana: ese día se les abonarán los $10.000 a los beneficiarios de la AUH -una población que está bancarizada y que, por lo general, tiene tarjeta- con documentos terminados en 0, 1, 2 y 3.

En varias declaraciones a la prensa hechas ayer, el secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, había dicho que no habrá horario acotado en la atención en sucursales. El dirigente pidió que quienes tengan tarjeta de débito vinculadas a sus cuentas la usen, o bien que le pidan ayuda a algún familiar para cobrar por ellos en un cajero automático, de manera tal de evitar en todo lo que sea posible la asistencia a las sucursales. La intención es lograr que no se reúna muchas personas en un lugar y que la opción de ir a la sucursal para ser atendidos en forma presencial quede para quienes realmente no tengan alternativa.

En los últimos días, los bancos que pagan jubilaciones comunicaron diferentes medidas que decidieron tomar por la cuarentena, como el envío de tarjetas de débito a quienes no las tenían (muchas ya estaban emitidas y en las sucursales de los bancos); la facilitación de mecanismos para el blanqueo de claves; la puesta a disposición de formularios online para hacer pedidos, y la apertura o el refuerzo de opciones para conseguir efectivo sin necesidad tarjeta de débito (las modalidades previstas son el uso de un código numérico obtenido por la web o por teléfono, o la utilización de cajeros que permiten operar con la huella dactilar antes registrada). Además, por lo general se incrementó el límite máximo de dinero a extraer por cajeros y también por las cajas de algunos supermercados, farmacias y estaciones de servicio.

Por parte de la Anses, se informó que el pago de haberes será con el depósito en las cuentas bancarias, como es habitual. Días atrás se dispuso la suspensión de la fe de vida o certificado de supervivencia hasta el 30 de abril, por lo cual ningún banco podrá requerir ese trámite al menos hasta ese día.

Según el calendario de pagos de prestaciones previsionales de la Anses, mientras que hasta el 7 de este mes cobrarán quienes perciben pensiones no contributivas, la percepción de haberes del sistema contributivo será en las siguientes fechas, en función de la terminación del número de documento.

*Haber mensual de hasta $17.859: documentos terminados en 0, miércoles 8 de abril; finalizados en 1, lunes 13 de abril; 2, martes 14 de abril; 3, miércoles 15 de abril; 4, jueves 16 de abril; 5, viernes 17 de abril; 6, lunes 20 de abril; 7, martes 21 de abril; 8, miércoles 22 de abril; 9, jueves 23 de abril.

*Haber mensual que supera los $17.859: documentos terminados en 0 y 1, viernes 24 de abril; finalizados en 2 y 3, lunes 27 de abril; 4 y 5, martes 28 de abril; 6 y 7, miércoles 29 de abril; 8 y 9, jueves 30 de abril.

