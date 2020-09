Tras acusarlo de tener un sueldo de 160 mil pesos, y luego de que se desmintiera esa información, Eduardo Feinmann volvió a criticar al joven que integra la cartera sanitaria

Días atrás, Eduardo Feinmann usó sus redes sociales para apuntar a Lucas Grimson, el empleado del Ministerio de Salud que apareció en una de las últimas conferencias de prensa del gobierno nacional y utilizó el lenguaje inclusivo. El periodistalo había acusado de percibir un sueldo de 160.000 pesos y comparó ese monto con el salario de un policía promedio, en el marco de la crisis de las fuerzas de seguridad bonaerenses. A pesar de que esta información fue desmentida, Feinmann volvió a cargar contra Grimson.

"'Les pibis' Lucas Grimson cobra 160 mil. Un policía de la bonaerense no más de 40 mil. No es lógico", escribió Feinmann el miércoles pasado en su cuenta de Twitter. Luego, Grimson se refirió a las palabras del conductor de radio y televisión, aunque sin mencionarlo explícitamente. "Trabajo en el área de adolescencias y juventudes de Salud desde principios de 2019 y seguiré trabajando sabiendo que lo que importa son los hechos", tuiteó el joven. "No cobro ni el 20% de lo que dicen algunos periodistas que no son responsables en el chequeo de información. Las mentiras lastiman", aseguró.

Más tarde, el sitio Chequeado corroboró que es falso que Grimson cobre tal suma y publicó que fue contratado por siete meses por la Fundación del Hospital Garrahan, con una retribución mensual de 24.000 pesos. "Actualmente trabaja con los equipos técnicos de la Dirección de Adolescencias y Juventudes del Ministerio", aseguró la plataforma de periodismo de datos. El funcionario de 19 años, que es monotributista, además exhibió la factura correspondiente.

Ahora, Feinmann volvió a criticar al joven que, además de integrar la Dirección de Adolescencias y Juventudes, estudia Ciencias Políticas y milita en la agrupación Nueva Mayoría, un espacio político que forma parte del Frente de Todos.

"El problema es que la militancia la tenemos que pagar con fondos públicos", disparó el conductor en Twitter. "También el nepotismo, tiene el cargo por ser hijo de un asesor del Presidente", continuó.

Luego, volvió a comparar el salario de Grimson con el de otros trabajadores públicos, como enfermeras y policías. "Esto gana un policía de la Federal con 17 años de servicio. Mientras le pagamos a Lucas Grimson 'Les pibis' un contrato de 168 mil (pagaderos en 7 veces). No es lógico. No es justo. Cada 7 meses 168 mil pesos. No es justo. No es lógico. Algo está mal", insistió.

