El 11S lo impulsó: llamó a su compañera de rodaje en Una mente brillante, le pidió casamiento sin haber salido antes y ya llevan 23 años juntos

Las historias de amor de Hollywood suelen estar marcadas por romances fugaces y separaciones explosivas. Sin embargo, algunas parejas lograron construir relaciones que resistieron el paso del tiempo. Ese es el caso de Paul Bettany y Jennifer Connelly, quienes llevan 23 años juntos.

Aunque la atracción fue inmediata, el vínculo entre ambos comenzó como una amistad. En aquel momento, la actriz mantenía una relación sentimental con otro hombre y ninguno imaginaba que, poco tiempo después, un acontecimiento que conmocionaría al mundo los llevaría a tomar una decisión que cambiaría sus vidas.

Los atentados contra las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001 fueron determinantes para Paul, quien, preocupado por la seguridad de Jennifer, comprendió que no solo había sentido una atracción física con ella durante la película Una mente brillante, sino que la amaba profundamente. Sin haber tenido ni siquiera una cita romántica, el actor decidió comunicarse con ella y proponerle matrimonio. La respuesta marcó el comienzo de una relación que, en enero de 2026, cumplió 23 años de casados.

Paul Bettany y Jennifer Connelly llevan 23 años juntos (Foto: Instagram @jennifer.connelly)

Durante una entrevista con Larry King en 2015, mientras promocionaba Shelter, su debut como director, el actor reveló cómo aquellos acontecimientos lo llevaron a comprender que estaba perdidamente enamorado. “¿Sabes lo que pasó, Larry? Lo que pasó, Larry, fue el 11 de septiembre. Como la vida de tantas personas, en ese momento, la mía cambió para siempre. Pasé dos días intentando llamar a esa mujer a la que apenas conocía", recordó con la misma angustia que sentía por aquellos años.

“Recuerdo perfectamente haber pensado: ‘¿Qué estás haciendo?’. Me di cuenta de que estaba enamorado. Así que finalmente la llamé por teléfono y le dije: ‘Voy a ir a verte y casémonos’. Y eso fue lo que pasó. Nunca habíamos tenido una relación sentimental”, reveló sobre cómo fue su primer acercamiento a la actual madre de sus hijos.

Después de aquella declaración, la relación avanzó a pasos agigantados y ambos decidieron formalizar su compromiso. Paul Bettany y Jennifer Connelly se casaron el 1.º de enero de 2003, durante una ceremonia privada celebrada en Escocia, a la que asistieron solamente sus familiares más cercanos. Así formaron una familia ensamblada con Kai, el hijo mayor de Jennifer con su exnovio, el fotógrafo David Dugan, a la que luego se sumarían sus dos hijos en común, Stellan, nacido en 2003, y Agnes, nacida en 2011.

Jennifer también trabajó para una producción de Paul, siendo un equipo delante y fuera de las cámaras (Foto: Instagram @jennifer.connelly)

En una entrevista con la revista People, el actor reveló que la dinámica familiar cambió por completo su vida. “El matrimonio y los hijos cambiaron mi vida. Realmente transformaron quién era y cuáles eran mis objetivos. Cuando me doy cuenta de que los cinco nos estamos riendo juntos. Y no hay nadie en el mundo con quien pudiera estar pasándolo mejor”, reflexionó.