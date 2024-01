escuchar

Una de las protagonistas de El Debate (Telefe) desde que regresó Gran Hermano a la pantalla chica es, sin dudas, Sol Pérez, quien en su rol de panelista analiza exhaustivamente el juego y la estrategia de cada participante dentro de la casa más famosa del país. Pero además, en cada emisión sorprende al público con exóticos looks que dan mucho de que hablar y este jueves, mientras el líder de la semana elegía a quién salvaba, presentó un estilo full denim que llamó mucho la atención.

Desde su regreso a finales del 2022, Gran Hermano se convirtió en el programa más visto de la televisión argentina. La cantidad de polémicas, alianzas, traiciones y amistades hicieron que el público se identificara con sus personajes y, para esta nueva edición, que cuenta con otros competidores, se espera romper con la cantidad de polémicas que tuvo el anterior, pero parece estar siendo una tarea difícil.

En este contexto, Sol Pérez es uno de los grandes baluartes dentro del selecto grupo de panelistas que analiza cada movimiento de los jugadores en esta renovada versión de Gran Hermano. En la actual emisión llevó su estilo a otro nivel, con jugados recursos como colores, accesorios, tendencias del pasado, telas, texturas y llamativas pelucas. En lo que va de este año sorprendió con un look total black, con un look urbano y este miércoles impactó con su estilo full denim.

La selfie que se sacó Sol Pérez en plena emisión de Gran Hermano Instagram: @lasobrideperez

Este jueves por la noche, el líder de la semana, Alan, tuvo que salvar a uno de los cuatro nominados de la placa del domingo (Nicolás no podía gozar ese beneficio por haber sido sancionado) y poner, en su lugar, a otro participante con un clima de tensión dentro de la casa. Entre las opciones estaban Carla, Lisandro, Isabel y Florencia, pero antes tuvo que decidir quién quedaba en la placa del domingo.

Mientras todo eso sucedía, quien se robó toda la atención en el programa fue la panelista con el look full denim, compuesto por gorro, top, pollera y botas de jean. A esta exótica vestimenta le sumó trenzas, un par de aros grandes y un maquillaje que combinó perfectamente con este estilo urbano.

Sol Pérez lució su look full denim en el último programa de Gran Hermano Instagram: @lasobrideperez

Antes de que comience el programa, la modelo compartió un video posando con su ropa en distintos lugares del estudio de Telefe y en el pie del video comentó: “Hoy full denim, ¿qué piensan de este look?”. La publicación tuvo más de seis mil likes en Instagram en menos de una hora y la caja de comentarios se llenó de elogios.

“Pero mujer, así te tires una cortina encima, te va a quedar bien, creo que no existe ropa que no puedas lucirla”; “Sos preciosa, todo te queda 10/10″; “Pensamos que no podes más de potra”; “Increíble la dedicación que le pones a tu laburo” y “¡Dale! ¿Todo te queda bien?”, fueron algunos de los mensajes de sus más de seis millones de seguidores en Instagram.

Pero su manera de vestir trasciende sus publicaciones y muchos usuarios comparten capturas en otras redes sociales como X, donde siempre se lleva el halago no solo de sus elecciones, sino también de cómo le queda.