Esta semana surgió un picante ida y vuelta inusual entre Roberto Piazza y Verónica de la Canal. Tras las críticas que el diseñador de alta costura le hizo al vestido que su colega ideó para Sol Pérez -en el marco de su casamiento con Guido Mazzoni- desde el sillón de Poco Correctos (eltrece), la exjurado de Corte y Confección (eltrece) no dejó pasar su dureza y le envió una respuesta tajante: “Un beso”.

La competencia entre diseñadores y sus críticas públicas no son algo de todos los días. Son escasas aquellas veces en que los profesionales se envían dardos acerca de los atuendos y creaciones. Sin embargo, días atrás, en el mismo estudio, Piazza criticó el vestido de Pérez y remarcó, según su opinión, qué es lo que hizo falta. “No me parece de alta costura elevada”, esbozó con seriedad.

Por su parte, el miércoles, De la Canal le contestó con una sonrisa en su rostro: “Ay, pero Piazza siempre me mata. Le mandamos un beso. Siempre lo hace, después nos vemos en los eventos y no pasa nada”. En tanto, agregó: “Siempre me dice que separa el diseño de mi persona, pero nunca le gusta lo que hago. No pasa nada, chicos”.

Así es el vestido de Sol Pérez que diseñó Vero de la Canal Gerardo Viercovich - LA NACIÓN

Cabe recordar que el 15 de noviembre Pérez y Mazzoni dieron el “sí, quiero” por civil y el sábado siguiente, celebraron su unión con una ceremonia religiosa en la que la ex Combate (El Nueve) eligió a Vero de la Canal como diseñadora de su vestido, gracias a la popularidad y al buen vínculo que ambas tienen. La prenda fue de la colección Art Deco y consistió en un corset cubierto con cristales checos -bordados a mano- y una falda estilo lápiz sobre otra de tul de seda. Además, el velo fue también de tul ilusión y portó un collar de perlas en juego con el par de aros sutiles.

El picante comentario de Roberto Piazza sobre el diseño de Verónica de la Canal

Roberto Piazza es uno de los diseñadores más importantes y reconocidos del país, debido a esto, siempre se busca su opinión tras eventos de gran envergadura o más bien, para celebraciones como es el caso del casamiento de Sol Pérez y Guido Mazzoni.

En su paso por Poco Correctos, el modisto dio su parecer acerca del vestido de novia que lució Pérez y lanzó un palito en dirección a Vero de la Canal, sin mencionar su nombre: “Tengo el agrado de conocerla, me parece preciosa. Siempre usó el estilo exageradamente erótico, la que puede, puede. El lomo es efímero (...) Yo esperaba algo más importante a nivel escote, a nivel trabajo, a nivel bordado y confección. La falda le queda larga, el bordado no me parece extraordinario”.

A continuación detalló cómo lo hubiera hecho él: “Yo no le hubiera puesto ninguna cola desmontable, le hubiese puesto algo muy ajustado a su cuerpo. Más sirena y ya hubiera estado divina (...) El pelo recogido se usa para las pasarelas, te tira años encima. Está bien así como lo usó porque respeta su estilo”. Al finalizar su análisis sentenció: “La veo demasiado conservadora [a Vero] para lo que es ella y el vestido no me parece de alta costura elevada”.