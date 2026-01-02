El accidentado día de playa de Gimena Accardi en Mar del Plata: “Claven bien la sombrilla”

Por primera vez en 18 años, Gimena Accardi pasó las fiestas sin Nicolás Vázquez. Si bien la separación fue, según palabras de ambos, en buenos términos -a pesar de las crisis y la infidelidad- y el cariño mutuo persiste, cada uno está por su lado y buscan mantener la distancia. Mientras él se prepara para una nueva temporada de Rocky junto a su novia Daiana Fernández, ella ultima detalles hacer Soñé que veraneaba (Olga) en Mar del Plata. Sin embargo, sus días en la playa tuvieron algunos pequeños inconvenientes. En un divertido video que publicó en sus redes, evidenció que el mar, el viento y la sombrilla le jugaron una mala pasada y tuvo que literalmente meterse al agua para hacer un “rescate”. La escena quedó grabada y no solo la hizo pública, sino que le dio un consejo clave a sus seguidores.

Accardi finalizó su intenso 2025 en la costa. Entre libros, cartas, juegos de mesa y caminatas en la arena, organizó unos días de paz y tranquilidad antes de volver a la rutina. El lunes 5 de enero estrena, desde Mar del Plata, la nueva temporada de Soñé que veraneaba junto a Benjamín Amadeo, Homero Pettinato, Lucas Fridman y Evitta Luna. Sin embargo, durante una jornada de playa previa al cierre de año, se vio obligada a meterse al mar y no específicamente para hacerle frente a las altas temperaturas.

Desde el 5 de enero Accardi estará en Soñé que veraneaba (Olga) con Benjamín Amadeo, Homero Pettinato, Lucas Fridman y Evitta Luna (Foto: Instagram @sonequevolaba)

“Nos vemos por Olga a partir del 5 de enero desde Marpla. Claven bien la sombrilla porfa”, comentó en un video que subió a sus historias de Instagram, red social en la que acumula 4.3 millones de seguidores. En traje de baño y lentes de sol, tuvo que meterse al agua, esquivar las olas e intentar agarrar la sombrilla naranja antes de que terminara en las profundidades del mar.

¿Logró el objetivo? Sí. No solo la recuperó, sino que además enfrentó al viento y la regresó a la costa. Una persona que estaba con ella filmó la divertida escena. La actriz, lejos de ocultar su contratiempo, lo musicalizó con la canción “El tema del verano” conocido como “Te clavo la sombrilla” y le aconsejó a sus fans que chequearan que sus sombrillas estén bien enterradas en la arena para evitar este tipo de situaciones.

A Gimena Accardi se le voló la sombrilla en la playa y tuvo que meterse al mar a recuperarla (Foto: Captura de video / Instagram @gimeaccardi)

Antes de instalarse en la costa argentina para pasar las fiestas y arrancar una nueva temporada en el streaming, Gimena Accardi habló públicamente sobre la que sin duda fue la separación del año. “El tiempo se encarga de acomodar las cosas, la terapia, los amigos, mi vida, mi trabajo, estoy abocándome mucho en el laburo. Cualquier separación es dura después de tantos años, pero la verdad es que fue con amor y que nuestro vínculo esté bien es lo importante“, dijo sobre el final de su matrimonio con Vázquez en diálogo con La mañana con Moria (eltrece).

"Cualquier separación es dura después de tantos años, pero la verdad es que fue con amor y que nuestro vínculo esté bien es lo importante“, sostuvo recientemente Accardi sobre su separación de Vázquez (Fuente: Instagram/@gimeaccardi)

Fiel a su estilo, sin vueltas, Moria Casán quiso saber si se hablaba o veía con alguien, además de si tenía interés por alguna persona en particular: “Sos una mujer bella y tenés toda la libido, ¿no hay un lugarcito para la libido fuera del trabajo?”. Ante esto, ella aseguró: “No, no, estoy bien así”. Frente a la respuesta, la conductora quiso saber si estaba “asexuada” y, entre risas, la actriz cerró: “Un poco siento que sí”.