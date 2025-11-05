Gimena Accardi rompió el silencio tras el primer viaje como pareja de Nico Vázquez y Dai Fernández

Este lunes, Nico Vázquez y Dai Fernández emprendieron un viaje junto al resto del elenco de Rocky, el musical a los Estados Unidos. En medio de aquella escapada, no solo los protagonistas del romance hablaron ante las cámaras, sino también los ex de cada uno de ellos.

Nicolás Vázquez y Daiana Fernández se enamoraron durante su trabajo en Rocky, la obra teatral que protagonizan juntos (Foto: Instagram @nicovazquezok)

Primero, fue el turno de Gonzalo Gerber, el actor y bailarín con el que la coprotagonista de la obra que protagoniza Vázquez en Calle Corrientes pasó siete años de su vida; y ahora, el de la exmujer del galán. Sin embargo, lejos de opinar sobre la nueva enamorada de quien compartió 18 años de su vida, recurrió a sus redes para anunciar una noticia.

Gime Accardi revolucionó las redes con un anuncio (Foto: Instagram/@GimeAccardi)

“Es muy fuerte, no están listos”, expresó en una de las stories que compartió en su cuenta de Instagram, en la cual acumula 4.3 millones de seguidores. Minutos antes, publicó un guion anillado junto a dos resaltadores y una lapicera, los cuales solo dejaron ver que ella y Agus Navarro estaban detrás de la idea original. “Y se vinieron esas cositas nomás. Estén ligeritos de ropa porque la temporada de escorpio da mucho calor”, agregó.

Gime Accardi lista para un nuevo desafío laboral (Foto: Instagram/@GimeAccardi)

En ese sentido, grabó un video en el que comentó: “No puedo contar todavía, pero hace mucho que estamos trabajando en este proyecto. Ay, qué calor... Nono, es que fuerte, fuerte. No están listos y creo que yo tampoco”.

Por último, compartió un clip en el que aprovechó la ocasión para mostrar el outfit que llevaba puesto: pantalón corte sastrero color nude, chalequito marrón y cinturón negro. “Videito de look para descomprimir”, comentó.

Gime Accardi aprovechó la ocasión para mostrar su outfit

Si bien ahora evitó referirse al viaje de Vázquez y Fernández, Accardi rompió el silencio hace algunas semanas, cuando fue consultada sobre la incipiente relación de su exmarido en diálogo con SQP (América TV). “Si él está bien, yo estoy bien, básicamente eso. Le deseo lo mejor, de todo corazón. A él, a Dai... Nunca jamás me van a escuchar hablar mal de Nico”, dijo.

Nico Vázquez se fue de viaje con Dai y el resto del elenco de Rocky, el musical (Foto: Captura TV)

”Dai es un amor, es una divina, es hermosa, es talentosa y siempre fueron muy amigos y entiendo que en la contención que ambos se dieron te podés enamorar, sentir cosas... Y bien por ellos, me alegra“, dijo sobre la actriz. Además, negó haber sospechado algo durante el tiempo que compartieron con Vázquez: ”Entiendo las especulaciones y es lógico, pero no, para nada. Nunca jamás sospeché y sé, bah, quiero creer que es de ahora”.

Qué dijo Gonzalo Gerber sobre la relación entre Nico Vázquez y su expareja

Este lunes, Gonzalo Gerber se presentó en los Premios Hugo 2025, donde ganó una estatuilla como Mejor interpretación masculina en ensamble por su trabajo en Sandro, el gran show, momento en el que habló con la prensa.

“No voy a hablar de mi vida privada. Les agradezco, la mejor, pero no estoy para contestar ese tipo de preguntas”, aseguró ante las cámaras de LAM (América TV).

Qué dijo Gonzalo Gerber sobre la relación entre Nico Vázquez y su expareja

Sin embargo, ante la insistencia, se refirió a los rumores que indicaban que Dai y Nico estaban juntos, algo que terminó por ser cierto. “No sé, responsabilidades de cada uno. Yo no soy el que está contando la película. No me desilusionó, al contrario. Les deseo lo mejor a los dos, felicidad absoluta”, indicó.

Sobre el tiempo en el que pasó de su separación al blanqueo del nuevo romance de su ex, señaló: “No sospechaba nada. Apareció así, es así. Yo me enteré igual que ustedes, el mismo día. Nosotros nos separamos de la mejor manera y después surgió el amor, no sé”.