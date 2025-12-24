Nico Vázquez, Gimena Accardi y un matrimonio que terminó en escándalo: divorcio, infidelidad y un nuevo amor

La separación del año. La que nadie se vio venir. La que al principio parecía el final de una historia de amor de 18 años, pero terminó convirtiéndose en un escándalo con terceros en discordia, infidelidades y hasta una relación que pasó de laboral a personal. Nicolás Vázquez y Gimena Accardi siempre se mostraron como una pareja feliz, enamorada e incondicional. Comenzaron a salir luego de que él se separara de su esposa y si bien la historia comenzó a escondidas, estuvieron dispuestos a todo por darle una oportunidad a sus sentimientos. Y la apuesta les salió más que bien. Se casaron, realizaron varios proyectos laborales juntos y afrontaron experiencias extremadamente difíciles. Sin embargo, este año todo se terminó en un abrir y cerrar de ojos.

Nicolás Vázquez y Gimena Accardi se conocieron en 2007 cuando interpretaron por primera vez a Nicolás Bauer y Malvina Bedoya Agüero en Casi Ángeles (Foto: IMDb)

Se conocieron en 2007 mientras filmaban la primera temporada de Casi Ángeles, él en la piel de Nicolás Bauer y ella en la de Malvina Bedoya Agüero. En ese momento ella tenía 21 años y él 29 y adicionalmente acababa de separarse de la actriz Mercedes Funes, quien fue su pareja durante seis años y su esposa durante menos de seis meses. Beso de ficción va, charla de pasillo viene y la química traspasó la pantalla. Tras un tiempo de noviazgo en silencio, blanquearon su relación en la vida real y pasaron a convertirse en una de las parejas más populares del mundo del espectáculo. Apostaron por la convivencia, trabajaron un año más en la tira de Cris Morena y luego realizaron proyectos juntos arriba de las tablas, primero con El otro lado de la cama y después con Una semana nada más.

Nicolás Vázquez y Gimena Accardi se casaron en diciembre de 2016 Cuika Fotos

Durante un viaje a Praga, él le pidió casamiento y ella dijo que sí. Se casaron por civil el 7 de diciembre de 2016 y el 10 se juraron amor eterno delante de sus amigos y familiares con una fiesta en Mar del Plata. La solidez de la relación quedó en evidencia frente a las durísimas situaciones que les tocaron vivir. En 2013 perdieron un embarazo, el 16 de diciembre de 2016, pocos días después de la boda, murió Santiago, el hermano menor del actor, durante un viaje con amigos a Punta Cana. En octubre de 2020 el padre de Accardi falleció de coronavirus y el 24 de junio de 2021 estuvieron cerca de la muerte cuando un edificio del complejo Champlain Towers en Surfside, Florida, en el que se hospedaban, colapsó parcialmente y dejó un saldo de 98 víctimas fatales. Ambos se unieron en las tragedias y salieron muy fortalecidos, hasta que en un momento la relación se desgastó y ya no hubo vuelta atrás.

“Caminos distintos” después de 18 años juntos

Todas las parejas tienen crisis. De hecho, Vázquez y Accardi pasaron por varias y las blanquearon públicamente. Sin embargo, nadie vio venir lo que ocurrió durante la tarde del 8 de julio de 2025. “Después de compartir 18 años la vida, acompañándonos en las buenas, en las malas y en todos esos momentos que nos marcaron para siempre, hoy sentimos que es tiempo de tomar caminos distintos. No fue una decisión fácil, porque hay mucho amor, respeto y una historia profunda que nos une. Vivimos momentos hermosos, atravesamos tormentas, crecimos juntos, reímos, lloramos y construimos un vínculo que siempre llevaremos en nuestro corazón”, expresaron ambos en un comunicado en conjunto que compartieron en Instagram.

“Desde hace un tiempo venimos peleándola, intentando todo lo que estuvo a nuestro alcance, pero también entendiendo con madurez que a veces lo más sano es solar. Elegimos hoy transitar la vida por separado, pero el amor, aunque tome nuevas formas, sigue estando. Y el respeto mutuo será siempre el puente que nos una. Compartir esta noticia no es sencillo, porque duele. Pero creemos que es desde la honestidad y el cariño que también se honra lo vivido. Les pedimos que nos acompañen con comprensión, respeto y amor en este momento tan íntimo”, sentenciaron.

Con estos comunicados, Vázquez y Accardi confirmaron su separación tras 18 años juntos (Foto: Instagram @nicovazquezok / @gimeaccardi)

La noticia fue un baldazo de agua fría porque tres semanas antes estuvieron a los besos en el estreno de Rocky. Tras la confirmación, Vázquez habló con LAM (América TV) y explicó que fue una decisión que tomaron juntos. Si bien diversas versiones indicaron que su intención fue anticiparse a que la noticia se hiciera pública, no pudieron evitar estallara el escándalo.

Terceros en discordia, rumores de infidelidad y una puerta entreabierta

“Hay una tercera persona (...) Uno de los dos se habría enamorado perdidamente de una persona”, dijo Yanina Latorre en su programa Sálvese quien pueda (América TV) horas después de que se confirmara la separación. Si bien no dio nombres, afirmó que se trataba de una persona del ambiente. A partir de ahí comenzaron las especulaciones. A él se lo vinculo con la actriz Mercedes Oviedo, su compañera en Rocky y con quien se lo vio bailando muy juntos en una fiesta, y a ella con Andrés Gil, pareja de Candela Vetrano y su coprotagonista en la obra En otras palabras, la cual estuvo dirigida por Vázquez.

A Gimena Accardi se la vinculó sentimentalmente con Andrés Gil, su amigo y compañero en el teatro (Fuente: Instagram/@enotraspalabrasteatro)

Accardi fue la primera en romper el silencio y pidió que “no ensucien algo tan lindo con falsos rumores”. “No hay terceros, solo una separación de una pareja hermosa de 18 años”, advirtió. Asimismo, aseguró que Vázquez siempre sería su “alma gemela” y el “amor de mi vida” y dio a entender que la separación podía no ser algo definitivo.

En medio del torbellino mediático, de las especulaciones y de los presuntos terceros en discordia, Yanina Latorre reveló que se comunicó con Vázquez y que él le admitió que, como se enteró de que ella estaba preguntando por la separación, pensaron que era mejor salir a confirmarlo antes. Pero se arrepintió de haberlo hecho. “Dice que su vida es un infierno porque empezaron con todas estas teorías conspirativas, las cuales niega todas (...) Me lloró, me dijo que es la mujer de su vida y que está convencido que no hay otra como ella”, sostuvo la conductora.

El día que Gimena Accardi reconoció que le fue infiel a Nico Vázquez

Después de unos días de calma mediática, a su regreso de Madrid, Accardi hizo algo que nadie pudo anticipar. Luego de que en LAM deslizaran que la separación fue por una presunta infidelidad de ella, el martes 12 de agosto la actriz se sentó detrás del micrófono en su programa de streaming Sería increíble (Olga) y reconoció que le fue infiel a Nicolás Vázquez: “En la pareja soy la responsable de haberse mandado la cag*** en estos 18 años. Di las explicaciones a mi marido. Del otro lado hubo entendimiento. Me perdonó, me miró a los ojos y me dijo: ‘Yo te sigo amando, esto a vos no te define’“.

El descargo completo de Gime Accardi

Aunque Vázquez la perdonó, explicó que la relación venía mal y desde hacía un año estaban en crisis. Si bien aclaró que esto no fue el causante de la separación “si fue un poco el detonante o la gota que rebalsó el vaso para entre los dos tomar la decisión que deberíamos haber tomado tal vez antes”. “Me arrepiento, estuve mal, le pedí perdón en mil idiomas. Ya está, fui perdonada”, sostuvo. A su vez, negó los rumores que la vinculaban con Andrés Gil - aunque nunca pronunció su nombre - y aseguró que el tercero en discordia era “una persona random que no tiene nada que ver con el medio” y que fue “un desliz absoluto” del que estaba arrepentida.

A partir de esto, el discurso cambió. Vázquez habló de ella con cariño y respeto, pero avaló sus dichos: “Si hay una mujer con mucho carácter en este país es Gime. Si hay alguien que decide sola y que es una persona con una personalidad muy fuerte y extraordinaria, que hace que tenga los ovarios que tiene, es ella”. Asimismo, le reconoció por primera vez a la prensa que lo ocurrido en Miami fue un antes y un después para la pareja. “Sentí que ahí, en vez de seguir creciendo el amor, nos sostuvimos. Y hoy lo veo con el diario del lunes… cuando deja de crecer el amor o la admiración, que es lo que más teníamos nosotros, llega un momento que sucede lo que sucede”, reflexionó. Por último, confirmó que se estaban divorciando, trámite que finalizó un par de días después.

Dai Fernández, la confidente que se convirtió en amante

Si bien fue Accardi quien admitió su infidelidad, desde la ruptura a Vázquez se lo vinculó sentimentalmente con Daiana Fernández, actriz y bailarina que reemplazó a Julieta Nair Calvo en Tootsie y que fue elegida para coprotagonizar Rocky. Aunque él en un primer momento la definió como su mejor amiga y prácticamente como una hermana y la persona que lo contenía, a mediados de octubre Paula Varela dijo en Intrusos (América TV) que estaban “super enamorados” y que era cuestión de tiempo que blanqueen la relación. Cabe remarcar que en el medio, Fernández se separó de Gonzalo Gerber, su novio durante siete años, y compañero de trabajo de ambos en Tootsie.

En octubre, Nicolás Vázquez confirmó su relación con Dai Fernández, su coprotagonista en Rocky (Foto: Instagram @nicovazquezok)

Finalmente, a mediados de octubre, Vázquez confirmó lo que ya era un secreto a voces: su relación con Fernández. En diálogo con Infama (América TV) hizo énfasis en que no tenían título y databa solo de unos días: “Nos conocemos hace un montón como amigos. Pasamos de compañeros a amigos. Nos sostuvimos y estamos buscando conocernos desde otro lugar. Somos amigos desde hace mucho, lo demás que pueda pasar, solo Dios lo sabe”. Lo que siguió fue solo la confirmación que la relación iba en serio. Empezaron a mostrarse juntos en público y a principios de noviembre viajaron con el equipo de Rocky a Nueva York y Filadelfia por motivos laborales, pero también para disfrutar de su amor en el exterior. “Nos sentimos bien, nos queremos mucho, nos vamos conociendo desde otro lugar, y eso está bueno”, dijo el actor antes de subirse al avión.

A casi cinco meses de que la separación se hiciera pública, cada uno continúa por su lado. Él se prepara para estrenar la segunda temporada de Rocky en el teatro Lola Membrives y disfruta de su noviazgo con Dai Fernández. Por su parte, ella ultima detalles para hacer Soñé que veraneaba (Olga) en Mar del Plata y para estrenar en el canal de streaming TILF, un drama erótico que escribió y dirigió junto a Agustina Navarro y que coprotagoniza con Joaquín Cordovero, alias Seven Kayne, con quien se la involucró sentimentalmente.

Aunque era difícil de anticipar la escandalosa manera en la que terminó uno de los matrimonios más queridos de la Argentina, ambos se ocuparon de afirmar y reafirmar que el cariño, el apoyo y el respeto mutuo siguen intactos.