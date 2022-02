El accidente de Pía Slapka jugando con sus hijos: “El cuerpo me puso un freno”

Pía Slapka (38) aprovechó una hermosa tarde de verano y viajó hasta la playa junto a sus hijos, Gerónimo (13) y Benjamín (8), y disfrutó además de la compañía de otros amigos. Sin embargo, en medio del descanso, la conductora sufrió un accidente que la obligó a ser atendida en un quirófano.

La noticia la dio a conocer la propia modelo a través de su cuenta de Instagram. “¡Hola comunidad! Les cuento lo que me pasó, esto de vivir intensamente me gusta pero tiene sus consecuencias…”, introdujo Pía junto a una serie de videos y fotografías que mostraban el post operatorio que atravesó luego de romperse un menisco, tras un mal movimiento que hizo jugando al fútbol.

La modelo Pía Slapka sufrió un accidente mientras jugaba con sus hijos y compartió imágenes luego de su operación Captura Instagram

En ese marco, la exconductora de No te lo pongas (Discovery) aportó más detalles del momento que convirtió un día de relax en un dolor de cabeza. “Jugando un picadito con amigos e hijos en la playa me rompí el menisco (parece ser que lo tenía roto de antes y esta vez se fisuró un poco más). El cuerpo solito me puso el freno, hasta acá llegás, fiera. El año pasado y el anterior el cuerpo me envió un par de alarmas y no las escuché lo suficiente”, expresó.

Con ese escenario, Slapka dejó una reflexión sobre el descanso que uno debe darle a su cuerpo. “Evidentemente necesitaba esto para bajar de 5ta a 3era, de esto aprendo también porque todo lo malo tiene algo bueno. La vida es resistencia, no velocidad. Esto me puso de frente la omnipotencia, la exigencia, no todo lo puedo. Así que más humildad para mi”, escribió.

Pía Slapka luego de la exitosa operación Captura

Una vez que compartió su descargo, Slapka procedió a agradecer a todas las personas y profesionales que ayudaron en todo el proceso, desde el momento del accidente hasta su paso por la clínica en San Isidro. “Gracias al doc. Conrado López Alonso que me operó,‍ mi kinesiólogo genio capo @federico.rio. a todo el equipo de enfermeros y el anestesista del Sanatorio las Lomas, Soledad, Charly Agustín, Belén, Maira, Karina, Joy, Jaz, muchas gracias por su atención tan amable, y a mi amiga @kari.cuevas que me cuidó toda la noche. ¡Volveré Fieras! #calmalafiera”, concluyó la conductora.

A raíz de su posteo, muchos amigos de la modelo dejaron el apoyo a través de mensajes. Maite Irazú, amiga de Pía, expresó con humor: “Messi un poroto... A descansar un rato”. En tanto, la periodista Eleonora Caressi, escribió: “¡Vamos! Beso enorme para vos”.

Además de los mensajes de los famosos, fueron muchos los seguidores de la presentadora que hicieron foco en sus palabras y expresaron todo su cariño. “Siempre es bueno leerte y ver que no estamos solos, nos pasa a todos. Buena recuperación”, “Fuerza que pronto estarás saltando y recuperada”, “Que te recuperes pronto, toda la fuerza y paciencia para la fiera que sos. Súper sabias tus palabras, la exigencia nos hace reflexionar”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron en la publicación.

Ante la evidente repercusión, Pía decidió enviarle otro mensaje a sus fanáticos a través de sus historias y habló de cómo lleva sus días de reposo. “Quería agradecerles a todos por su mensajes tan esperanzadores, cariños y con buena onda que me mandaron. Estoy bien, salió todo súper y no tengo dolor. Estoy tomando remedios pero estoy bien, no puedo pisar asique ando con las muletas. Estoy haciendo ejercicios de rehabilitación asique voy a estar doce puntos”, expresó en un clip desde el sillón de su hogar.

El reposo de Pía Slapka tras la operación que atravesó Captura

Luego de llevar tranquilidad, la modelo compartió algunas postales de su obligatorio descanso que expusieron el detrás de su intimidad. Desde la lectura de un libro de Cynthia Wila llamado “El cuerpo prohibido”, la compañía de su hermano Iván (27) y la rutina a la que debe acostumbrarse por un largo tiempo: el uso de muletas para poder caminar y la aplicación de hielo en su pierna derecha para deshinchar la zona.

De esta forma, Slapka dejó entrever que ahora viene la etapa de la rehabilitación y se muestra con todas las expectativas para que el proceso sea lo más ameno posible, acompañada de sus más cercanos.