En fotos: cómo fue el emotivo homenaje a Graciela Borges en Mar del Plata

Graciela Borges, una de las grandes actrices argentinas, recibió un conmovedor reconocimiento en el Teatro Tronador de Mar del Plata: un palco del lugar ahora lleva su nombre. El acto se llevó a cabo con la presencia de familiares y amigos de la homenajeada y con la del director del teatro, Marcelo González.

Luego de mostrarse la placa en la que se puede ver una rosa realizada por el orfebre Juan Carlos Pallarols, Borges remarcó: “La dignidad de un pueblo es salud, educación y cultura”, y tuvo unas cálidas palabras para el emblemático teatro de la ciudad balnearia. “Cuando uno ve este teatro, ve la esperanza que uno pone en un país”, expresó emocionada.

La actriz fue felicitada y recibió un bello ramo de flores (Imagen: gentileza Paula Pazos) Archivo

“Como gente de la cultura que me siento, le doy a Marcelo [González] las gracias por haber hecho tanto, porque le costó muchos años. No siendo muy cercana a él lo he seguido de lejos y digo: ‘qué pertinaz’. En la vida hay que tener continuidad en el amor, participar en lo que a uno le hace feliz y a pesar de todo lo hizo muy feliz hacer este teatro”, manifestó y añadió: “Lo vi irse haciendo y la verdad es que estoy más que sorprendida”.

Graciela Borges junto a la placa que lleva su nombre y que está por fuera del palco del teatro (Imagen: gentileza Paula Pazos) Archivo

Posteriormente, Borges describió al homenaje como “muy emocionante” y recibió sentidas palabras de todos los presentes y un gran ramo de flores. El encuentro no hizo más que volver a poner la lupa sobre la vasta trayectoria de una enorme actriz que se destacó en teatro, cine y televisión.