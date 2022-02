Quién es Olena Zelenska, la primera dama de Ucrania, y cómo habla de la guerra en su país

“Hoy no tendré pánico ni lágrimas. Estaré tranquila y confiada. Mis hijos me miran. Estaré junto a ellos. Y al lado de mi marido. Y contigo”, dijo Olena Zelenska, la primera dama de Ucrania, en una publicación que realizó en su cuenta de Instagram horas después de los primeros bombardeos de Rusia en su país.

Zelenska tiene 44 años y casi 2 millones de seguidores en esa red social. Es activista, arquitecta, guionista e incluso se la considera una influencer. De hecho, en diciembre de 2019 fue incluida en la lista de los 100 ucranianos más influyentes del mundo por la revista Focus, ocupando el puesto número 30. Y salió en la portada de la prestigiosa publicación Vogue de su país.

Olena Zelenska, la primera dama de Ucrania (Foto: Instagram)

Nació en la ciudad de Kryvyi Rih, la octava más poblada de Ucrania, el 6 de febrero de 1978. Estudió arquitectura en la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Kryvyi Rih, pero se especializó en la escritura de guiones para Kvartal 95, una compañía televisiva pública que opera en ese país desde 2003. Luego se convirtió en escritora.

Tiene dos hijos, ambos fruto de su relación con el actual presidente Volodímir Zelenski: Oleksandra, de 17 años, y Kyrylo, de 9. Con su marido, fueron compañeros de colegio pero no se conocían. Finalmente se vieron por primera vez cuando Zelenska comenzó la facultad. Estuvieron de novios durante ocho años y finalmente se casaron el 6 de septiembre de 2003.

Como Primera Dama, impulsó la reforma de la alimentación en las escuelas ucranianas con un nuevo menú escolar elaborado por el chef Ievgen Klopotenko, de CultFood. También inició la adhesión de su país a la iniciativa internacional del G7 sobre igualdad de género.

Desde 2020, Zelenska fue incluida por su marido en el consejo del Arsenal del Arte, dirigido por el ministro de Cultura Volodymyr Borodiansky. Meses más tarde, contrajo Covid-19 y pasó unos días internada en el hospital debido a una neumonía bilateral.

Olena Zelenska, una influencer en Instagram (Foto: Instagram)

“¡Mi gente querida! ¡Ucranianos! Los estoy mirando a todos hoy. Todo lo que veo en la televisión, en las calles, en Internet. Veo sus publicaciones y videos. ¿Y saben qué? ¡Son increíbles!”, expresó la mujer en un posteo en Instagram cuando comenzaron los primeros ataques de Rusia en Ucrania. “¡Estoy orgullosa de vivir con ustedes en el mismo país! Se dice que muchas personas son una multitud. Esto no se trata de nosotros. Porque muchos ucranianos no son multitudes. ¡Esto es un ejército!”, afirmó y aseguró que no tendría pánico ni lágrimas. “¡Te amo! ¡Amo Ucrania!”, cerró su posteo.

El posteo de la Primera Dama de Ucrania horas después de los primeros ataques (Foto: Instagram)

También compartió la desgarradora imagen del bebé que nació en el refugio antiaéreo de Kiev y señaló que “a pesar de la guerra, había médicos y personas solidarias en las calles junto a ella”. “Será protegida y defendida”, comentó.

El posteo de Olena Zelenska sobre el bebé que nació en un refugio en Kiev (Foto: Instagram)

“Esto iba a tener lugar en condiciones completamente diferentes, bajo cielos pacíficos. Es lo que los niños deben ver”, expresó e insistió: “En estos dos días, todos ustedes se convirtieron en un ejército. En el metro, refugios antiaéreos, con niños y mascotas (porque tampoco dejás hermanos menores) - hacés tu trabajo, tenés tiempo para cuidar a los demás, para ayudarnos unos a otros”, se enorgulleció la Primera Dama de Ucrania.