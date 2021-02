Pía Slapka habló del supuesto apodo que Nicole Neumann le puso a Pampita: “Le tenían envidia”

De todos los enfrentamientos mediáticos que existieron en la farándula argentina, se puede asegurar que uno de los más intensos fue el de Pampita y Nicole Neumann. Si bien el tiempo pasó y las asperezas están apenas limadas, las modelos son consideradas eternas rivales de pasarela. De hecho, durante mucho tiempo se señaló a Nicole como la autora del apodo “Muqui” hacia Carolina, y aunque nunca se confirmó, las dudas de vez en cuando reaparecen por algún medio.

¿El apodo ‘Muqui’ o ‘Mucamita’ lo inventó Nicole para Pampita? ¿Mito o realidad?”, preguntó un seguidor de la modelo Pía Slapka. Resulta que la conductora había decidido conversar con su comunidad de Instagram y para esto les habilitó “la caja de preguntas”.

La pregunta que recibió Pía Slapka sobre la eterna rivalidad de Pampita y Nicole Neumann

Sin embargo, el inesperado cuestionario sorprendió a cientos de seguidores al conocer por primera vez que la influencer supo compartir la pasarela con ambas. “Jamás respondería eso”, contestó sin vueltas.

“Nunca me metí en esa y no lo haría ahora tampoco. Lo que sí me parece es que muchos le tenían envidia a Pampita porque con su actitud capturó la mirada de todos y no lo soportaron”, concluyó etiquetando a la propia Carolina “Pampita” Ardohain.

LA NACION