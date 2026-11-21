Más allá de los sets de filmación, muchos actores de Hollywood eligen destinar parte de su tiempo libre a causas solidarias, pero pocos sostienen un proyecto de impacto directo durante más de una década. Sin embargo, el caso de Gary Sinise es distinto. Es que desde 2011 lleva adelante un programa de construcción de viviendas adaptadas para excombatientes con heridas graves y discapacidades en Estados Unidos.

Tras interpretar al teniente Dan, el actor decidió transformar ese vínculo en acción concreta y fundó su organización en 2011

Su cercanía con este tema tomó fuerza tras interpretar al teniente Dan Taylor en Forrest Gump (1994), un soldado que llega a la guerra de Vietnam con plena vitalidad, pierde ambas piernas en combate y atraviesa un duro proceso de reconstrucción personal. A partir de ese papel y de su contacto cercano con militares, veteranos y familias, el actor decidió transformar ese vínculo en acción concreta y fundó su organización en 2011.

Antes de crear su fundación, Sinise ya acompañaba a las tropas y a los veteranos a través de visitas, giras y actividades benéficas, con una presencia constante junto a su banda, la Lt. Dan Band. El personaje de Forrest Gump le abrió una puerta emocional y simbólica con miles de excombatientes que vieron reflejadas en la pantalla las dificultades físicas y emocionales del regreso a casa.

Gary Sinise actuó junto a Tom Hanks en Forrest Gump. GETTY IMAGES

Con el correr de los años, ese compromiso pasó de los gestos puntuales a una estructura estable capaz de responder a necesidades de largo plazo. La fundación nació con el objetivo de honrar el servicio de militares, veteranos, primeros respondedores y sus seres queridos mediante programas prácticos y medibles.

El programa R.I.S.E. y la tecnología en el hogar

Dentro de la organización, el eje de las viviendas personalizadas funciona bajo el programa R.I.S.E. (Restoring Independence Supporting Empowerment). El proyecto levanta casas diseñadas a medida para veteranos con lesiones severas, amputaciones u otras secuelas graves adquiridas en servicio, junto a sus familias.

Cada residencia combina arquitectura accesible y automatización para facilitar la vida cotidiana:

Accesibilidad sin barreras: espacios amplios, puertas y pasillos cómodos, cocinas y baños adaptados y circulación pensada para sillas de ruedas.

espacios amplios, puertas y pasillos cómodos, cocinas y baños adaptados y circulación pensada para sillas de ruedas. Sistemas inteligentes: herramientas para gestionar luces, climatización, seguridad y funciones del hogar de forma remota o sencilla.

herramientas para gestionar luces, climatización, seguridad y funciones del hogar de forma remota o sencilla. Entrega sin hipoteca: la propiedad se entrega libre de deuda hipotecaria, lo que quita un peso financiero clave para el grupo familiar.

la propiedad se entrega libre de deuda hipotecaria, lo que quita un peso financiero clave para el grupo familiar. Adaptaciones en casas existentes: cuando el veterano ya cuenta con una vivienda pero necesita ajustes puntuales, el equipo realiza reformas específicas para mejorar su autonomía.

El proyecto superó la marca con la dedicatoria de su casa N° 100 y alcanzó las 106 propiedades construidas y entregadas en distintos puntos de Estados Unidos. Detrás de cada obra hay un esquema de colaboración que reúne donaciones privadas, aportes de empresas aliadas, materiales, tecnología y horas de trabajo de especialistas.

El proyecto superó la marca de las cien viviendas entregadas con la dedicatoria de su casa número 100 y alcanzó las 106 casas construidas y entregadas para personas adaptadas en distintos puntos de Estados Unidos (Foto: garysinisefoundation.org)

Pero la labor de la fundación no solo incluye a las residencias adaptadas: también impulsa iniciativas para apoyar a familias de militares, financiar centros comunitarios y sostener redes de asistencia para veteranos y primeros respondedores. Para quienes conviven con discapacidades severas, una casa pensada desde el inicio no solo resuelve problemas físicos: ordena la rutina diaria y devuelve un margen concreto de independencia.