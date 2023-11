escuchar

Taylor Swift enloqueció a la Argentina con tres shows completos en el Estadio Monumental de River Plate. La artista estadounidense protagonizó sus fechas el 9, 10 y 12 de noviembre, luego de la reprogramación de su recital del viernes ante las fuertes lluvias que azotaron a la ciudad de Buenos Aires. Para suerte de los fanáticos de la intérprete de “Bad blood”, que tuvieron difícil ver a su estrella favorita en vivo, podrán disfrutar de tres producciones disponibles en el streaming desde su casa.

“Ay, Buenos Aires, hacen que esto sea increíble. Me hacen sentir tan poderosa”, expresó la icónica artista en la presentación de uno de los tres recitales que protagonizó en el estadio de River Plate. Para posteriormente añadir en español: “¡Buenos Aires, bienvenido a The Eras Tour!”. Un saludo que revolucionó a todos los asistentes, ante el gesto de su cantante favorita de hablar en el idioma natal del país.

Luego del furor que causó la intérprete de “You belong with me” en el país, protagonizado por largas filas de espera, emoción a puros gritos y llantos y tres noches magníficas; te detallamos tres producciones sobre Taylor Swift que no te podés perder en el streaming.

1. Taylor Swift: Reputation Stadium Tour

Este documental retrató en poco más de dos horas de duración la noche en la que Taylor Swift se subió al escenario de Dallas, en medio de la gira Reputation Stadium Tour por su nuevo álbum. “Una gran noche de música, recuerdos y magia visual”, describió la plataforma de Netflix, donde se encuentra disponible esta producción.

El documental, basado en la actuación de la artista estadounidense, se estrenó en 2018 de la mano del director Paul Dugdale y formó parte de la lista de producciones que retrataron los momentos icónicos de Swift.

2. Miss Americana

La trayectoria de Taylor Swift significó un camino al éxito, rodeada de miles y miles de fanáticos que conocen cada palabra de sus letras y se emocionan con solo escuchar su voz. Miss Americana, que se estrenó en 2020 y cuenta con una duración de una hora y 25 minutos, es un documental que retrató los aspectos más íntimos de la artista y fue un espacio donde pudo expresar sus pensamientos más profundos.

La producción, que fue dirigida por Lana Wilson, también se encuentra disponible en la gran N roja.

3. Folklore: The long pong studio sessions

La película documental The long pong studio sessions se estrenó en 2020 y actualmente está disponible en Disney+. Pero esta producción ocultó un dato muy peculiar que enloqueció a los fanáticos. Y es que está dirigida, producida y protagonizada por la propia artista Taylor Swift.

Otras producciones sobre la artista

Aunque actualmente no se encuentran disponibles en ninguna plataforma de streaming en la Argentina, la trayectoria de la icónica artista estadounidense se plasmó en otras producciones audiovisuales. Incluso, se situó entre ellas un documental que aterrizará próximamente, aunque por el momento no se confirmó dónde: The Eras Tour (2023).

Otros documentales, películas o series que retrataron a Taylor Swift son: Journey To Fearless (2010), Taylor Swift: Speak Now World Tour Live (2011), The 1989 World Tour Live (2015) y Taylor Swift: City of Lover Concert (2020).