“La película que todo fanático del terror debería ver”. Entre la infinidad de producciones que contiene la oferta de streaming, las del género “de miedo” se hicieron un gran hueco entre los suscriptores. En los últimos días, Netflix incluyó en su catálogo una espeluznante historia, que se estrenó hace más de una década y que fue prohibida en distintos cines del mundo, pero que consagró todo un éxito en el gigante.

“¿Matarías por vivir?”. La saga de Saw, cuya primera película se estrenó en 2004 de la mano de James Wan, puso a prueba la ética y el instinto de supervivencia de sus víctimas, quienes deben elegir cuánto están dispuestos a hacer para permanecer con vida, aunque para ello tengan que asesinar a otra persona. En los últimos días, aterrizó en la N roja la sexta entrega de este terrorífico relato.

La película te mantendrá en vilo desde el minuto uno IMDb

John Kramer, conocido popularmente como Jigsaw, tiene el objetivo de castigar a aquellos que no valoran su vida a través de juegos retorcidos que perturbarán a los implicados contra su voluntad. El elenco fue conformado por Tobin Bell, Costas Mandylor, Mark Rolston y George Newbern. Además, contó con la aparición de una reconocida actriz de la serie Manifiesto, Athena Karkanis (Grace Stone).

Las cinco primeras entregas se encuentran disponibles en el streaming, pero recientemente aterrizó Saw VI, también conocida como El juego del miedo 6. Este film, que contó con una hora y media de duración, fue dirigido por Kevin Greutert en 2009 y fue prohibida en los cines de algunos países, como España, debido a su contenido.

Según advirtieron, la película de terror contendría escenas muy violentas y de alto contenido sexual. Pero, a 14 años de su estreno en los cines, la escalofriante producción aterrizó en el gigante de streaming y consagró un gran éxito entre los suscriptores, quienes la recomendaron en las redes sociales. Así, se sumó al elenco de este género, con El conjuro, En la hierba alta y Nadie duerme en el bosque esta noche.

Una actriz de Manifiesto formó parte del elenco IMDb

El spin-off de una reconocida historia de terror llega próximamente al streaming

Las adaptaciones al cine de los relatos consagrados en los libros de Stephen King suelen tener un gran recibimiento por parte de los fanáticos del género del terror. Desde El resplandor hasta Doctor sueño, las terroríficas historias del escritor estadounidense aterrizaron en la gran pantalla con un éxito flamante. Próximamente, llegará al streaming el spin-off de un reconocido film basado en una de sus novelas.

Se trata de una precuela de la saga de It, que contó con dos capítulos (2017 y 2019) basados en el libro que Stephen King publicó en 1986. Con Bill Skarsgård como Pennywise, el director argentino Andrés “Andy” Muschietti llevó al cine el terrorífico relato basado en el aterrador payaso.

Próximamente, la plataforma de HBO Max lanzará un spin-off de la saga de It, denominado Welcome to Derry, que está prevista para 2025, aunque aún no se confirmó su fecha de estreno. Lo que sí se conoció es que fue rodada en Canadá y contará con un elenco integrado por Madeleine Stowe, Jovan Adepo, Chris Chalk, Taylour Paige, James Remar y Stephen Rider; entre otros.

