escuchar

El mes de noviembre arrancó a pura lluvia, y es probable que se aproximen más jornadas pasadas por agua para lo que resta del mes. Si esto resulta así, el clima del penúltimo mes del año se convertirá en un aliado para ponerse a maratonear series en las plataformas de streaming. Y este jueves, Netflix lanzó en su catálogo una producción ideal para eso.

Se trata de La luz que no puedes ver, una miniserie de origen estadounidense de tan solo cuatro capítulos de menos de una hora de duración ambientada en la Segunda Guerra Mundial que promete drama, aventuras y, sobre todo, una amistad, a priori, imposible.

La historia de La luz que no puedes ver se basa en un best seller del mismo nombre que escribió el ganador del premio Pullitzer estadounidense Anthony Doerr. Según lo que narra Netflix en su sitio oficial, la ficción cuenta la historia de Marie Laure Leblanc, una joven francesa ciega que huye de París luego de la invasión de los alemanes y se refugia junto a su padre en la casa de un solitario y misterioso tío en Saint-Malò, una ciudad amurallada francesa que será también invadida por el ejército nazi.

Mark Ruffalo protagoniza La luz que no puedes ver, la nueva miniserie bélica de Netflix (Fuente: Netflix)

La muchacha y su padre, que llevan consigo un bien muy preciado, son perseguidos por un sanguinario oficial de la Gestapo, pero ellos contarán con la ayuda de Werner, un soldado alemán de corazón bondadoso que fue reclutado por el régimen nazi para reparar aparatos de radio en el frente.

La historia de estos dos jóvenes que se encuentran y comparten una conexión especial en los más duros momentos de la Segunda Guerra Mundial viene precedida de buenas críticas. Con respecto a su realización, resta decir que los nombres son para entusiasmarse, ya que la miniserie fue dirigida por Shawn Levy, director de Stranger Things y la adaptación del guion corrió por parte de Steven Knight, creador nada menos que de la exitosísima Peaky Blinders.

Luis Hoffman es Werner, un soldado alemán que opera contra los nazis en La luz que no puedes ver, la miniserie bélica que lanzó Netflix este jueves IMDB

El elenco de esta producción recientemente estrenada por Netflix también asegura la calidad del producto. Aria Mia Loberti interpreta a Marie Laure con la particularidad de que, al igual que su personaje, la actriz tiene realmente una visibilidad prácticamente nula. El actor alemán Luis Hofmann es el que hace del soldado de ese país que empatiza con la joven. La producción cuenta también con nombres de actores populares como Mark Ruffalo (el increíble Hulk de The Avengers), que hace del padre de la joven, y Hugh Laurie (reconocido por el ya clásico personaje Gregory House en Dr. House), que es su excéntrico tío.

El elenco principal se completa el alemán Lars Eldinger en el papel del cruel sargento von Rumpel y la británica Marion Bailey, la entrañable Madame Manec de The Crown.

La producción también se esmera en la recreación de los lugares que atravesaron lo más crudo de la contienda bélica mundial, así como en la reproducción de los ataques y bombardeos que se produjeron durante la guerra, lo que le otorga a esta ficción una pátina de realismo estremecedora.

Hugh Laurie, conocido por su protagónico de años en Dr. House protagoniza La luz que no puedes ver, miniserie estreno de Netflix imdb

Con esta miniserie, Netflix ofrece la oportunidad de pasar unas cuatro horas de verdadero entretenimiento que no estarán exentas de provocar lágrimas, sonrisas y todo tipo de emociones en los espectadores. Si llueve, La luz que no puedes ver es la alternativa ideal para pasar el rato en el mal tiempo. Y si no llueve, habrá que buscar excusas para verla porque vale la pena.