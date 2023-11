escuchar

Las historias reales son una de las fuentes de inspiración para llevar relatos a la pantalla, muchas de ellas no alcanzaron a ser tan conocidas a nivel mundial y sorprenden. Una producción audiovisual que coincide con esta descripción es WeCrashed: The Rise and Fall of WeWork de Wondery de Apple TV+. Una serie de ocho capítulos que narra el ascenso y la caída de la empresa innovadora WeWork, pero también relata el amor de su creador, Adam Neumann, por su esposa. La ficción está protagonizada por Jared Leto y Anne Hathaway, y llama a la reflexión al espectador sobre cómo de un día para el otro se puede pasar de estar en la cima a experimentar la debacle.

En 2010, el empresario israelí Adam Neumann junto a Miguel McKelvey irrumpieron en el mercado inmobiliario con la creación de The We Company - conocida popularmente como WeWork- con la que ofrecía espacios para que las empresas emergentes tengan a disposición oficinas y puedan funcionar, a pesar de no contar con un espacio físico propio. El concepto de coworking comenzó a ser popular, y una opción para muchas compañías emergentes.

Jared Leto interpreta a Adam, el hombre detrás del gran proyecto (Captura video)

La idea innovadora funcionó por un tiempo, y en su primera década en el mercado la empresa llegó a estar valuada en $ 47 mil millones de dólares. Pero el éxito quedó en el pasado, y su valor cayó abruptamente en menos de un año.

La historia detrás de la creación y el derrumbe de este nuevo concepto de crear espacios de trabajo compartidos fue la fuente de inspiración de la serie WeCrashed: The Rise and Fall of WeWork de Wondery, estrenada el 18 de marzo de 2022. La pareja de Adam y Rebekah Neumann es la protagonista de este relato.

“Miniserie basada en hechos reales con una historia de amor como núcleo de la trama. WeWork empezó siendo un sencillo espacio de coworking, y en menos de una década se convirtió en una marca internacional valuada en 47.000 millones de dólares. Pero entonces, en apenas un año, su valor cayó en 40.000 millones. ¿Qué pasó?”, se describe desde la plataforma de streaming.

Con el avance de los capítulos, se comienzan a visualizar las fallas que la pareja cometió para pasar de la riqueza a la decadencia. El idílico proyecto que buscaba que ir a la oficina no fuese algo tedioso, quedó en el olvido y la relación con sus propios empleados fue un punto relevante para el derrumbe del mismo.

La exigencia de comer solo ciertos alimentos, las oficinas insalubres que podían causar enfermedades, estafas, fiestas y acoso sexual, fueron algunas de las denuncias con las que comenzó la debacle de este “espacio ideal” que había creado Adam Neumann. En 2018, fue el estallido el escándalo relacionado a esta empresa, en el que salió a la luz la verdad detrás de cómo funcionaba. Y en 2019, la compañía fue vendida.

La historia de amor tiene un gran protagonismo en el relato de la caída de la empresa (Captura video)

El análisis acerca de cómo un amor “tóxico” puede influir en la toma de decisiones es uno de los ejes centrales de esta narración audiovisual. Y la necesidad de alcanzar el éxito a cualquier costo, también.