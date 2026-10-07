El ambicioso proyecto de Shakira en Madrid: así es la “ciudad” de 30 hectáreas que construyó y causa furor

Shakira es una de las artistas latinas más queridas en Europa y su lazo con España es muy fuerte desde que hace doce años se instaló con Gerard Piqué en Barcelona. Allí tuvo a sus hijos y los vio crecer hasta el 2022, cuando confirmó su separación del exjugador del Barcelona.

Es por eso que, al planear su regreso al viejo continente para brindar las doce presentaciones de su show titulado Las Mujeres ya no lloran World Tour, la artista decidió hacerlo a lo grande. Asesorada por arquitectos y diseñadores, organizó el proyecto Macondo Park, que forma parte de Es Latina, el espacio que acompaña la residencia de la artista.

En él, el universo del escritor Gabriel García Márquez se fusionó con su música para brindar una experiencia que combinó literatura, gastronomía, moda y cine. En una entrevista con la revista Quién, la estrella colombiana reveló más detalles de su propuesta que buscó dar a conocer la cultura latina sin estigmas de por medio.

La ciudad ficticia diseñada para los shows de Shakira en España (Foto: X)

“Uy, tantas cosas. El poder de nuestra cultura. Lo que nos hace humanos, lo que nos hace vincularnos. Eso que está en nuestro ADN cultural. Que es el saber abrazarnos, el saber el bailar, el disfrutar de una buena conversación”, contó sobre su inspiración.

A su vez, remarcó que esta ciudad ficticia busca desconectar por al menos unas horas a las personas de sus celulares. “Yo creo que, en esta era digital, donde hay tanta soledad, que es una epidemia silenciosa, estar en un lugar como el que hemos armado, en el que hay cultura, hay arte, hay literatura, hay cine, es una oportunidad magnífica para reconocernos mutuamente esta gran nación latina que somos”, señaló.

Macondo Park invita a los visitantes a pasar por distintos momentos de la vida y obra de la artista (Foto: X)

El lugar cuenta con 30 hectáreas ubicadas en Villaverde. Entre algunas de las áreas que ya se volvieron virales en redes sociales, se encuentra La Biblioteca, un espacio dedicado a escritoras, lectores y actividades literarias. Allí es posible participar de clubes de lectura, de un sector para tomar café y disfrutar de leer un buen libro, presentaciones de ejemplares nuevos y experiencias sonoras inspiradas en la obra de García Márquez.

La Biblioteca es uno de los sectores que invita a las personas a acercarse nuevamente a la lectura (Foto: X)

También El Museo es otro de los sectores más divertidos para los fans. En él puede repasarse todo el repertorio de la cantautora colombiana, además de sus grandes aportes a la cultura y a la sociedad con distintas causas que acompañó con acciones solidarias.

Como si esto fuera poco, la artista quiso invitar a otras figuras femeninas de la música hispanoamericana para que la acompañaran en estos días inolvidables. Así, los visitantes podrán disfrutar de shows de Nathy Peluso, Amaia, Guitarricadelafuente, Yerai Cortés y Maro, quienes buscarán con sus canciones y diferentes performances mostrar un pedacito de sus raíces.

Los ocho sectores de Macondo Park

Los primeros shows fueron el 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre, y el 2, 3 y 4 de octubre, pero todavía le quedan tres presentaciones más el 9, 10 y 11 de este mes. Sin embargo, muestra continuará abierta a la comunidad hasta junio de 2027. Esto intentará incluir a más personas a conocerla, pese a no poder comprar la entrada para sus recitales multitudinarios.