Shakira le exige a Piqué que viaje a Miami a ver a sus hijos y se revisa nuevamente el régimen de visitas

Shakira y Gerard Piqué volvieron a encontrarse este martes 6 de octubre en los tribunales de Barcelona, en un nuevo capítulo del conflicto relacionado con el régimen de visitas de sus hijos, Milan y Sasha. La cantante viajó desde Madrid para solicitar una modificación de las condiciones acordadas tras la separación y plantea que, en determinados períodos, sea el exfutbolista quien se desplace a Miami para estar con los menores.

Shakira pide un cambio en el régimen de visitas por los viajes de sus hijos

La cuestión central no sería reducir el tiempo que los niños pasan con su padre, sino modificar la forma en que se realizan los desplazamientos entre España y Estados Unidos.

La propuesta de la artista busca evitar los constantes y desgastantes viajes transatlánticos de los menores entre España y Estados Unidos

Según el planteo presentado por el equipo legal de la cantante, los viajes transatlánticos de corta duración implican cambios horarios y alteraciones en la rutina de los menores, por lo que se busca que el esfuerzo de trasladarse sea compartido.

Según People, el equipo legal de Shakira explicó que la solicitud apunta a distribuir de otra manera el esfuerzo que supone viajar entre Miami y Barcelona. La publicación señala que la propuesta de la cantante busca preservar el vínculo de los menores con su padre y, al mismo tiempo, evitar que sean ellos quienes soporten habitualmente los desplazamientos entre ambos continentes.

Shakira y Piqué vuelven a verse en los tribunales de Barcelona

La nueva disputa llegó al Juzgado de Primera Instancia número 18 de Barcelona, especializado en asuntos de Familia. La audiencia comenzó este martes 6 de octubre después de que las partes intentaran durante meses alcanzar un entendimiento que evitara la vía judicial.

La audiencia judicial se llevó a cabo tras meses de negociaciones infructuosas que contaron con la intervención de la Fiscalía y la jueza para intentar evitar el juicio RS Fotos/The Grosby Group

Shakira llegó a la Ciutat de la Justícia durante la mañana acompañada por su abogada, Carmen Varela. Del otro lado, Piqué volvió a estar representado por su abogado de confianza, Ramón Tamborero, quien ya intervino en el conflicto familiar entre ambos.

Según La Vanguardia, las negociaciones continuaron hasta prácticamente el último momento. En el intento de evitar el juicio también participaron la jueza y la Fiscalía, pero las conversaciones no permitieron alcanzar un acuerdo entre las partes.

La publicación también señala que el conflicto llevaba meses desarrollándose hasta desembocar en el juzgado de Familia. La imposibilidad de alcanzar un acuerdo sobre las nuevas condiciones del régimen de visitas hizo que la solicitud presentada por la cantante tuviera que ser analizada judicialmente.

Ahora será el tribunal el que deberá valorar el pedido de modificación y determinar si corresponde cambiar las condiciones establecidas anteriormente. La cuestión gira específicamente alrededor de la organización de los desplazamientos de Milan y Sasha entre Miami y Barcelona.

Por qué Shakira pide que Piqué viaje a Miami para ver a sus hijos

El lugar de residencia de los menores es uno de los elementos fundamentales de esta nueva petición. Desde su mudanza a Miami, los viajes hacia España forman parte de la dinámica establecida para que puedan mantener el vínculo con su padre y con la familia paterna.

Los argumentos presentados apuntan a que los desplazamientos cortos de los niños provocan alteraciones en los horarios, el rendimiento escolar y su dinámica social habitual en Florida

La propuesta de Shakira es que, cuando las vacaciones sean demasiado cortas como para justificar un viaje transatlántico de los niños, sea Piqué quien se desplace hasta Estados Unidos.

La cantante sostiene que esta alternativa permitiría que Milan y Sasha pasen más tiempo dentro de su rutina habitual. El argumento incluye sus obligaciones escolares y su vida social y familiar, además de las consecuencias que pueden producir los cambios de horario derivados de los vuelos entre ambos continentes.