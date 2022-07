El casamiento soñado de Alexandra “La Sueca” Larsson: las fotos son de cuento de hadas

Alejada del mundo televisivo y de la farándula nacional que la adoptó con tanto cariño un par de años atrás, Alexandra “la Sueca” Larsson reconstruyó su vida a miles de kilómetros de la Argentina. Instalada en Estocolmo desde el 2016, se reencontró con un amigo de la infancia y tuvieron dos hijos juntos. Ahora, luego de una romántica propuesta de matrimonio, la modelo finalmente caminó hacia el altar y compartió las postales de ensueño con sus seguidores.

Las románticas fotos del casamiento de Alexandra Larsson instagram @alexandrasuequi

Hace más de una década, Alexandra Larsson dio sus primeros pasos en el mundo televisivo bajo el apodo de “la Sueca”. Iniciada como modelo, debutó en la pantalla chica de la mano de Nicolás Repetto en Sábado Bus y, tras ganar popularidad, dio el gran salto para ubicarse como una de las aclamadas bailarinas de El Bailando junto a Marcelo Tinelli.

“A la Argentina vine a aprender castellano, me enamoré de Buenos Aires, regresé a Suecia, extrañaba y volví. Y sin buscarlo empezó mi carrera en los medios. Hoy sé que me encantan las cámaras y me quiero dedicar a la televisión”, explicó a la revista Paparazzi tiempo atrás.

Luego de posponerlo por dos años, Alexandra Larsson finalmente pudo celebrar su casamiento instagram @alexandrasuequi

Lentamente, se convirtió en una figura recurrente de la programación habitual hasta que, en 2016 y mientras oficiaba de secretaria de Jorge Lanata -o “Lanato”, como ella le decía”- en Periodismo para todos, decidió que era momento de emprender un rotundo cambio. Con este objetivo en mente, se despidió de la audiencia que tanto cariño le brindó y, tras armar sus bolsos, se fue directo a Estocolmo.

De regreso en su país natal, se reencontró con un amigo de la infancia y el flechazo fue inmediato. Patrik Andersson fue, quizás, la razón por la que nunca regresó a la Argentina. Una vez juntos, no solamente floreció un apasionado romance sino que construyeron una familia.

Alexandra Larsson se casó tras varios años de relación instagram @alexandrasuequi

En 2018, recibieron a Elliot, su primer hijo. Dos años más tarde, en enero del 2020, nació Adrian, quien generó una gran preocupación debido a su salud. “Le agarró un virus que se llama RS, del tipo respiratorio. Fue muy feo, pero ya está mejor y con el tiempo va a estar de diez y sonriéndole a la vida”, contó la bailarina en su momento.

Una vez superada la crisis, la familia continuó con su vida feliz hasta que, en el 2022 pudieron dar el siguiente paso: celebraron su casamiento. En un amplio campo y rodeados por la naturaleza, Patrik y Larsson posaron con una enorme sonrisa. Él con un elegante traje negro y, ella, con un clásico vestido blanco que parecía sacado de un cuento de hadas. Junto a ellos, estaban sus dos hijos. “Mi amor. ¡Mi marido y yo!”, escribió la modelo debajo de las postales del día más importante de su vida.

La imponente propuesta de matrimonio que Patrick Andersson le hizo a la Sueca Larsson Gentileza Intrusos/ América TV

El intercambio de votos llegó dos años después de lo planeado ya que, tras la romántica propuesta de matrimonio que orquestó Andersson en el 2019 -llevó a Larsson a un muelle en donde, rodeado de todos sus seres queridos, le pidió casamiento-, la pandemia evitó que pudieran llevar a cabo la fiesta.