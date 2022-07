Robertino Tarantini habló de la salud de Pata Villanueva a un año y medio del accidente que casi le cuesta la vida

En febrero del 2021, Pata Villanueva sufrió un accidente doméstico que casi le cuesta la vida cuando se encontraba vacacionando en Punta del Este. Cayó por las escaleras de su casa en La Barra, lo que le produjo una importante fractura y producto de ese golpe tuvo que ser internada en terapia intensiva.

No solo tuvo que someterse a una delicada reconstrucción de cráneo, sino que en el medio se contagió además con un virus intrahospitalario; por lo que su vida corrió peligro en más de una oportunidad.

Este jueves, a casi un año y medio del accidente, Robertino Tarantini, el hijo mayor de Pata y el exfutbolista Alberto “Conejo” Tarantini, dio una entrevista a LAM, por América TV, y habló del angustiante momento que vivió su madre.

Robertino Tarantini dio una nota a LAM (América TV) y habló sobre la salud de su madre Pata Villanueva

El joven de 39 años será uno de los cien jurados que estarán en Canta Conmigo Ahora, el nuevo programa de Marcelo Tinelli que tendrá su gran debut el próximo lunes por la noche por eltrece. Luego de dar detalles del rol que tendrá en ese espacio, Tarantini habló de Pata Villanueva. “Mamá está en casa, hoy es mi cumpleaños, así que la pasé a visitar. Almorcé a la mañana y pasé a visitarla un rato a la tarde”, manifestó emocionado, como cada vez que se refiere a ella.

Robertino Tarantini habló de la salud de Pata Villanueva en LAM (América TV) América tv

“Mándenle un beso a ella, que está mirando tele a full y que se está recuperando de la pierna y el brazo”, agregó el músico, quien se tomó unos segundos para agradecer al programa el trato que tuvieron cuando estuvo delicada de salud.

“Lo generó ella, lo generó Pata toda su vida con la prensa, con los programas. Siempre fue amorosa. Muy polémica, muy divertida, pero siempre amorosa”, le respondió Ángel De Brito.

“Yo pensé que era querida, pero cuando le pasó esto se me fue la dimensión gracias a todos ustedes”, destacó el jurado de Canta Conmigo Ahora. “Casi se muere dos veces. Recién se está rehabilitando del último quilombo que hubo, que fue la infección intrahospitalaria y ya está en casa haciendo quinesiología”, actualizó.

“Ya está en su casa, come lo que quiere, maneja sus horarios y ahora me va a ver en televisión, así que una de las razones por las que acepté (ser jurado) es para que mamá me vea en televisión”, explicó y se refirió al vínculo que construyó con su madre estos años: “Es un familiar que estaba casi muerto. Nosotros tenemos una relación espectacular con mamá y el hecho de pensar que esté triste ya me pone mal. Por otro lado, tenía una seguridad porque ella es un toro, todo el mundo me lo decía”.

Robertino aprovechó el espacio para aclarar que en su momento no salieron a hablar los hijos sobre el estado de salud de su madre porque querían que se trataran de buenas noticias solamente. Por último, luego de haber pasado el momento más difícil de su vida, Robertino reflexionó “Mamá se dio cuenta por dónde pasó y hoy está contenta, y quiere seguir para adelante porque es una luchadora como siempre”.