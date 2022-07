Silvina Escudero anunció que se casa con su novio desde hace 5 años: “Felicidad absoluta”

Silvina Escudero sorprendió con una noticia que revolucionó las redes sociales. La bailarina decidió tomarse un momento durante sus vacaciones soñadas en Europa para hacer pública a través de su cuenta de Instagram la novedad: se casa con su novio Federico, con el que mantiene una relación desde hace 5 años.

“Felicidad absoluta, nos vamos a casar”, compartió a sus seguidores. En la fotografía aparece la pareja, mientras la bailarina muestra con una sonrisa el anillo de compromiso.

De fondo, se puede observar un corazón dibujado con pétalos de rosas sobre la cama y, en lo que parecería la habitación de un hotel donde se alojan, un ramo de flores y una botella de champán sobre la mesa y, de fondo, el mar a través de la ventana.

La bailarina compartió fotos de su viaje soñado por Europa con sus seguidores Instagram: @EscuderoSilvina

Escudero compartió en su cuenta de Instagram varias fotos durante estos últimos días sobre su viaje por Europa. Así, se la vio buceando en la isla de Palma de Mallorca (España), posando de bailarina frente a la ópera nacional de París (Francia) o admirando la Torre Eiffel durante los días calurosos de verano que golpean en estos días al continente.

El compromiso llegó luego de 5 años de relación, con una importante ruptura en el medio, en octubre de 2020. El impasse duró 8 meses, tras lo cual retomaron la relación. Según la propia bailarina contó luego, ese tiempo separados les “hizo muy bien” ya que la pareja volvió “más fuerte”.

“Estoy en pareja de nuevo. Es como la décima oportunidad que nos damos”, bromeó en aquel momento. Y agregó: “Estuvimos 4 años de novios. Nos separamos 8 meses, cada uno hizo su vida y hoy decidimos apostar nuevamente a la relación. Siempre hubo amor, pero no estábamos de acuerdo en un montón de situaciones de la vida”.

La pareja viajó por Palma de Mallorca (España) y París (Francia) Instagram: @EscuderoSilvina

Además, en junio del año pasado también advirtió: “Él [Federico] siempre quiso ser padre y yo siempre retrasé un poco eso. Pero hoy estamos diferentes, como un poco más grandes”. Por el momento no dieron noticias acerca de los planes para tener hijos. ¿Llegarán después de la boda?

Silvina escudero y sus planes de formar una familia

En una entrevista con revista Hola! a principios de este año, la bailarina aseveró que “por supuesto” tiene el sueño de ser madre. “Siempre fui muy maternal, protectora y de educar. No solo a nuestros animales, sino también a mis sobrinos [los hijos de su hermana Vanina y Álvaro Navia] y a los hijos de mis amigas. Sueño con estar embarazada. Me visualizo con una panza gigante, pero aún no se dio”, aseguró.

Allí contó que mantiene una relación muy estrecha con su hermana, aunque en ocasiones es a distancia, dado que Vanina vive en Uruguay junto a su familia desde hace casi dos años. Pero siempre están la una para la otra en las ocasiones especiales. De hecho, cuando Vanina viajó a la Argentina para asistir al cumpleaños de su hermana el año pasado, tuvo un episodio terrible.

Silvina Escudero mantiene una estrecha relación con su hermana Vanina, que vive en Uruguay

La hermana de la bailarina comenzó a sentir fuertes dolores al llegar al aeropuerto de Buenos Aires y tuvo que ser internada en una clínica de Olivos. Posteriormente, fue operada de urgencia por una complicación en la vesícula. “Agradezco a todos los que se ocuparon de mí. Mi hermana y mi marido en particular”, compartió a través de las redes sociales durante su recuperación.