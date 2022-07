Diego Brancatelli cruzó a Santi Maratea: “¿De qué vive el ganso este?”

Santiago Maratea se convirtió en un referente solidario en las redes sociales. Desde hace un tiempo, se popularizaron sus colectas de dinero destinadas a distintas personas que necesitan solucionar un problema, ya sea de salud o de otro tipo, y que no cuentan con el apoyo necesario para hacerlo. Es considerado un “héroe” de los desamparados, pero también quien le pone voz a los pensamientos de un sector de los jóvenes. En esta línea habló de la fortuna que tiene Máximo Kirchner y generó una gran repercusión. Y fue Diego Brancatelli quien salió a cruzarlo.

El influencer no esconde su desencanto por los políticos. Días atrás en diálogo con Luis Novaresio en +Entrevistas (LN+), aseguró que no confía en ellos. “No les creo, me cuesta mucho; los he visto mentir a algunos”, señaló. Sus palabras resonaron fuertemente, y no conforme con estas declaraciones continuó su descargo en Instagram.

Santi Maratea lanzó un duro comentario contra los Kirchner

El sentido de sus palabras fueron en la misma línea, en donde indicó que los políticos “roban sin medida” pero este acto es acompañado por la desesperanza, debido a que hoy hay gente los sigue apoyando aún con el conocimiento de sus actos. Sin dudar, ejemplificó su descargo al señalar a la familia Kirchner y su abultado patrimonio declarado.

“Cuando ya es evidente que son ladrones y que viven a costa de nuestra plata, pongo un ejemplo que me enteré ayer: Máximo Kirchner, el hijo de Cristina, tiene declarado 400 millones de pesos. ¿Cómo los hizo? Lo que te va a decir un kirchnerista es que es la herencia de Néstor”, apuntó. En este sentido, volvió a cuestionar: “¿La herencia de Néstor? Porque si la herencia es de Néstor, cuando se muere Néstor, el hijo hereda la plata, ¿por qué tenía tanta plata Néstor?”, enfatizó el influencer.

Asimismo, indicó que no comprendía esta posición adinerada que no concuerda con la imagen que demuestra la familia Kirchner al señalar que “odian a la gente con dinero como los terratenientes”. “Entonces, ¿cómo no les molesta que Néstor haya sido tan multimillonario y tan poderoso, cuando todos sus discursos se basan en que la gente poderosa y millonaria llegó a ese lugar a costa de cag... a los vulnerables?”, preguntó con retórica.

Diego Brancatelli cuestión cuál es el trabajo de Santi Maratea (Captura Twitter)

Nuevamente, sus palabras tuvieron grandes repercusiones con personas que se mostraron alineadas con sus reflexiones, y otras que no. En este segundo grupo se destacó Diego Brancatelli quien escuchó el extenso descargo del joven de 30 años y decidió apuntar contra él con una simple pregunta en Twitter, que hasta el momento no contó con la respuesta de Maratea.

“¿Vieron que Santi Manotea no era neutral ni un angelito inocente desinteresado? ¿De qué vive el ganso este? ¿Labura?”, indagó a destacar que en declaraciones anteriores, el influencer indicó que no se posicionaba con ningún partido político y en este descargo apuntó directamente contra la familia de la expresidenta.

Santi Maratea hizo aclaraciones

Diego Brancatelli no tuvo una respuesta concreta ante su inquietud. Sin embargo, Santi Maratea no hizo oídos sordos sobre la repercusión de sus palabras, y mediante su cuenta de Instagram se grabó nuevamente para señalar que su descargo no fue para alzar una bandera política, si no más bien habló desde el hartazgo, que cree que gran parte de la sociedad comparte con él.