El hotel de los famosos: el cocinero Sebastián Albornoz contó qué le dijo su novia tras su beso con Melody Luz

Desde que comenzó El Hotel de los famosos (eltrece), Melody Luz y el chef del programa, Santiago Albornoz, protagonizan varios encuentros subidos de tono en la cocina. De hecho, la concursante sostuvo que le gusta pasar más tiempo en esa parte del establecimiento para compartir momentos juntos. Fue en ese lugar donde ambos intercambiaron el primer beso, y ahora, el integrante del staff reveló el “reclamo” que le hizo su novia luego de ver las escenas.

Semanas atrás, los fanáticos del reality show se sorprendieron al ser testigos de un apasionado beso entre la bailarina y el cocinero. La secuencia pudo verse de principio a fin, y si bien él aclaró desde que comenzó el programa que estaba de novio, reconoció que la chica en cuestión estaba enterada de todo lo que pasaba en ese lugar. El integrante del staff advirtió que, de alguna manera, tenía el visto bueno suyo para relacionarse con la concursante.

En una entrevista que brindo al programa Mañanísima, el ciclo de Ciudad Magazine, Albornoz reveló la reacción que tuvo su novia al ver el beso apasionado que había protagonizado con Melody y contó que hasta le hizo una propuesta “indecente”. Si bien aclaró que Luz ahora “está con Alex [Caniggia]”, para él está todo bien. “No pasa nada. Está muy bien, no me pongo celoso”, remarcó, y de esta manera dio a entender que la situación entre ambos podría repetirse.

Tras una consulta de Matías Alé sobre el beso que se dio con la bailarina en el medio del programa, el chef explicó que su novia está enterada de todo lo que pasó. “Sí, nos hemos hasta divertido viéndolo”, afirmó entre risas. “Con mi pareja está todo bien. No lo he dicho tanto, pero con ella tenemos como una relación medio abierta, que nos permitimos que pasen ciertas cosas. Pero no es que salimos de joda y estamos con cualquiera”, indicó. En ese sentido, contó que él puede salir todos los días del Hotel y no tiene que estar encerrado, como sí sucede con los concursantes: “Yo voy todas las mañanas y vuelvo todas las tardes”.

Luego de una pregunta sobre los motivos por los que “no avanzó la relación” con la bailarina, manifestó que se debe a toda la exposición mediática que puede tener un episodio de esta magnitud en un programa de televisión. Por otra parte, añadió que si bien mantiene una relación abierta con su pareja, nunca vivieron el noviazgo desde el punto de observar o perseguir al otro. “Nunca lo vimos en vivo. Ella puede estar con alguien y yo no estoy viendo cómo se chapa a alguien, ella lo vio y nos divertidos. Fue algo que nunca habíamos visto y nos divertimos. Desde que empezamos la pareja lo charlamos, porque me pasó eso de que en las otras parejas me era difícil y le encontré la vuelta”, dijo, sobre la propuesta de tener una relación abierta.

Según relató, las cosas están claras desde el comienzo de la relación: “Le dije a ella ‘si a vos, un día, te llega pasar esto, charlémoslo’”. Por último, precisó que su novia al ver el famoso beso, le hizo una “propuesta indecente” que lo sorprendió: “Me dijo ‘ahora quiero que tengas relaciones conmigo en la cocina, que nunca tuvimos y eso se lo hiciste a Melody”, añadió entre risas.