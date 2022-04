“No se quieren mojar”: Viviana Saccone estalló en Twitter por el faltazo de los pintores y generó un debate

Viviana Saccone compartió en las redes sociales una experiencia que tuvo con los pintores que trabajan en su casa y los usuarios estallaron, para variar, en un debate intenso, en el que la propia actriz decidió también participar. Todo comenzó cuando la intérprete compartió en su cuenta de Twitter que los trabajadores habían decidido pegar el faltazo el lunes con un argumento que a ella le resultó poco convincente y que decidió exponer en las redes.

La actriz de Granizo, que últimamente comparte sus reflexiones sobre variados temas en Twitter, escribió un comentario que desencadenó en un acalorado debate. Saccone publicó el mensaje que le había dejado uno de los hombres que trabaja por estos días en su casa: “Te aviso que hoy no vamos. Los muchachos no se quieren mojar, así que para ir solo no voy. No vemos mañana”(sic) Firmado: el pintor”.

El tuit de Viviana Saccone en el que replica el mensaje que recibió de uno de los pintores despertó todo tipo de respuestas twitter / @

Asombrada quizás por el motivo del faltazo, remató su tuit con una ironía: “La cultura del trabajo”. Entonces, el posteo de la actriz comenzó a recibir todo tipo de comentarios de usuarios que se pusieron del lado de los pintores, y algunos apuntaron hacia Saccone por su trato a los trabajadores. Sin embargo también estuvieron quienes entendieron su reacción.

“Un clásico de los rubros de la construcción, te cuelgan por cualquier excusa, rara vez te avisan con la necesaria anticipación, se van a hacer changas u otros trabajos y te cuelgan días o semanas. Pero no te atrases un día en la fecha de pago porque te crucifican”, dijo uno de los usuarios que apoyaban a la actriz. “En las escuelas públicas incentivan a los alumnos a faltar si llueve, ahí estará la semilla de esa cultura”, expresó otra.

La actriz debió hacer varias aclaraciones y hasta responder mensajes agresivos luego de postear sobre el faltazo de sus pintores Twitter / @vivisaccone

Por otra parte, los que se pusieron del lado de los trabajadores de la brocha y los rodillos dejaron sus propias opiniones. “Los comentarios que atacan a la clase obrera que no va a pintar en medio del temporal son más horribles que el comentario de esta actriz que no tiene idea que con humedad no conviene pintar”, escribió un usuario.

“Y si llueve se va a salir la pintura y calculo que no es empleado mensual tuyo ¿Vos sos o te haces? No se pinta cuando llueve”, sostuvo otro tuitero. “Si están leyendo esto, el próximo día de lluvia van a ir, pero el barro adentro de tu casa lo vas a limpiar vos, tendrías que trabajar, a ver qué se siente”, manifestó un tercero.

La aclaración de Viviana Saccone tras el debate que generó

Al tanto del revuelo que se armó a partir de su mensaje, Saccone decidió volver a tuitear para hacer algunas aclaraciones sobre su tuit y sobre los trabajadores a los que se había referido. “Igualmente, tengo que decirlo, trabajan muy bien. Pero hoy tenían que preparar toda la pared. Están trabajando hace tres semanas, y tengo todo dado vuelta”, explicó.

Poco después, compartió con sus seguidores lo que más la había impactado del mensaje del pintor: “A mí me noqueó el ‘los muchachos no se quieren mojar’ (el trabajo es interior y no solo pintura)”.

La actriz aclaró que los trabajadores en su casa trabajan muy bien, pero que no pudo resistir la frase: "los muchachos no se quieren mojar" Twitter / @vivi saccone

La actriz nacida en Brandsen incluso dedicó parte de su tiempo a responder algunos de los comentarios, como el de un tuitero que le dijo: “Ofrecele a los trabajadores la posibilidad de usar el baño, facilitarle toallas, que se cambien con ropa seca, (un café sería todo un gesto) y vas a ver que no pierden el día de trabajo. Los pintores no tenemos motorhome y catering en nuestro laburo”.

Ante esto, le respondió: “Lamento su mala experiencia pero acá toman mate, les compro facturas, gaseosa, usan el baño tranquilamente y el viernes tienen asadito”.

Pasadas unas horas, y ante la polvareda que había levantado su primer mensaje, Viviana Saccone no le escapó a los comentarios -aún a los más agresivos- y tuiteó: “Gente, hay opiniones de todo tipo en relación a mi tuit del pintor. Yo aclaro que soy nieta de albañil. Crecí entre fratachos. Sé de qué se trata. Me hizo gracia el tuit de quién no venía por no venir solo, (que sí podía salir de su casa) y podría haber hecho bastante en la mía”.

Las reflexiones de Viviana Saccone sobre el revuelo que se armó por su tuit sobre los pintores Twitter / @vivisaccone

“Vamos a seguir con facturas y mates, el viernes hay asado. Y mañana (si vienen) nos vamos a reír de los mensajes. Fue divertido leerlos. Gracias por sus comentarios. Algunos fueron incluso instructivos. Otros, los mismos p... de siempre; y de esos nos reiremos más”, tuiteó.

Viviana Saccone quedó en el centro de la polémica por un tuit (Foto: Instagram/@vivisacconeok)

Para terminar de cerrar la historia, hizo, una reflexión final: “Creo que en Twitter, como en ningún otro lado, vos tiras un tema/comentario, y pasa a ser el disparador donde cada uno pone sus prejuicios, empatía, su odio, su violencia, su educación, su buena intención, su mala leche. Y comienza a existir una realidad paralela dónde hasta incluso creen saber más de vos y lo que hacés y como lo hacés que vos mismo. Y te discuten. Y te insultan o te adulan por lo que ellos mismos creen”.