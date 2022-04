El llanto de Locho Loccisano al quedar nominado en El Hotel de los Famosos: “Me pone mal”

Lucas Loccisano, popularmente conocido como “Locho”, fue noticia por reemplazar a Rodrigo Noya en El Hotel de los Famosos, programa emitido por eltrece, y atravesó su primera semana con inmunidad para adaptarse a las condiciones del juego. Una vez superado ese período, el nuevo concursante, mirado de reojo por Maximiliano “Chanchi” Estévez y Alex Caniggia por sus actitudes, comenzó a jugar con las mismas armas que los demás pero en su primera prueba de fuego fue nominado por sus compañeros. A modo de descarga por diversas situaciones que vivió en el lugar, no pudo contener las lagrimas.

El llanto de Locho Loccisano, nuevo nominado de El Hotel de los Famoso

“Creo que son más difíciles las emociones que el juego. Va a ganar el reality el que tenga la cabeza fría”, fueron sus primeras palabras al ser apuntado por los demás participantes. En continuado, el Chino Leunis, conductor del ciclo televisivo junto a Pampita Ardohain, observó a Loccisano muy compungido por la circunstancia y al consultarle si estaba por quebrar en llanto, contestó: “Estoy bien. Me angustia la situación, me pone mal. Pienso que voy a jugar y darlo todo”.

Una de las pocas personas que se acercó a él cuando ingresó a la competición fue la cantante Lissa Vera, que, a pedido de Leunis, le brindó su parecer por la situación: “Yo se lo advertí en un principio. Le dije que se tenía que ganar su lugar y que no se sorprenda si lo llegan a votar. Pero él tiene la posibilidad de jugar y de revertir la situación. Todo depende de él, acá pueden pasar muchas cosas”.

Basada en su experiencia en el hotel, la exintegrante de Bandana, continuó con un consejo: “En definitiva, a lo último depende de vos, así que hay que meter en corazón en el freezer, seguir adelante, y tratar de tener una convivencia linda recordando que es un juego. Y te lo digo con dos o tres semanas de estar llorando antes de decirte esto. Pero bueno, tratá de disfrutar todo lo más que puedas”.

Otro de los votos castigo que tuvo fue el de Caniggia. Fiel a su carácter confrontativo y altanero, disparó sin anestesia: “Lo voto porque lo odio y porque lo quiero eliminar”. Del otro lado, la sentencia fue descripta como “el único voto honesto”.

A pesar de la circunstancia adversa que atravesó, con todas las miradas puestas sobre él, Loccisano, -en la previa a este momento- tuvo una discusión con Majo Martino, donde ella se le acercó para decirle que no lo iba a votar, pese a que sus compañeros se ponían de acuerdo en hacerlo.

“Es una cag..., porque a mí me parecés un pibe espectacular, dulce, divino, todo. No quisiera ni nominarte esta noche. Pero no puedo nominar a mis compañeros que estuvieron jugando y lo dieron todo”, le explicó la periodista, a lo que el influencer retrucó: “Entonces, no me nominás por nuevo, me nominás porque no jugué. No me lo romantices”. Finalmente, Martino votó a Martín Salwe.