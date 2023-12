escuchar

Una de las mejores películas de 2023, según The New York Times, aterrizó en Netflix el 5 de noviembre. Se trató de un documental de origen chileno que narró la conmovedora historia de cómo una pareja afrontó la emergencia del Alzheimer, con un enlace referencial hacia la memoria del pueblo y la importancia de no perderla para mantener su identidad. Con una nominación a los premios Goya, el exitoso film prometió convertirse en uno de los más aclamados del gigante de streaming.

La directora chilena Maite Alberdi presentó La memoria infinita en el Festival de Cine de Sundance el 21 de enero, donde recibió la ovación del jurado y del público. La historia de Augusto Góngora y Paulina Urrutia llegó a la gran pantalla de la mano de MTV Documentary Films y, finalmente, aterrizó en la N roja para emocionar y conmover a los suscriptores.

Góngora, un reconocido periodista cultural, y Paulina Urrutia, una artista que estuvo al frente del Ministerio de Cultura y las Artes en Chile, afrontan la llegada del Alzheimer tras 25 años de relación. El diagnóstico llegó ocho años antes de que Augusto falleciera, el 19 de mayo de este año, y su mayor temor era que dejara de reconocer a su amada.

En casi una hora y media, Alberdi plasmó la historia de amor entre Augusto y Paulina y un enlace íntegro entre el miedo del protagonista a perder sus recuerdos y su identidad con la importancia de perseverar la memoria colectiva para el pueblo chileno. “Sin memoria, estamos perdidos”, señala en el documental.

Maite Alberdi dirigió la producción IMDb

La producción fue nominada a la 38° edición de los premios Goya, que se celebrarán en 2024, como Mejor película iberoamericana, junto a La pecera, de Glorimar Marrero (Puerto Rico); Simón, de Diego Vicentini (Venezuela); o Los de abajo, de Alejandro Quiroga (Bolivia); entre otras. Y fue elegida por The New York Times como una de las 10 mejores películas de 2023.

El documental recibió las mejores críticas

La memoria infinita conmovió a todos los espectadores y prometió consagrarse como una de las producciones más exitosas de Netflix en las próximas semanas, tras su reciente llegada al streaming este martes 5 de diciembre. Además, el documental de Maite Alberdi recibió las mejores críticas en sus reseñas.

“La fuerza de su relación y los destellos del hombre vibrante e inteligente que aún se esconde bajo la niebla, hacen que este documental sea tan inesperadamente conmovedor como doloroso”, apuntaron desde The Hollywood Reporter. Por su parte, desde Variety destacaron: “Una conmovedora historia sobre una pareja que se enfrenta a la enfermedad del Alzheimer”.

En The Washington Post, argumentaron: “Las secuencias más difíciles harán que algunos se pregunten qué se gana con indagar en la vida de alguien en su momento más desprotegido física y psicológicamente. Pero la carrera de Augusto ofrece una valiosa respuesta”.

“Un retrato profundamente conmovedor del amor y del Alzheimer”, añadió The Guardian, con casi la máxima calificación otorgada. En tanto, desde Los Angeles Times detallaron: “Lo más verdadero y enriquecedeor de La memoria infinita, la película más exquisitamente humana que se pueda ver en todo el año, es cómo son el amor perdurable y la gestión en el momento”.

